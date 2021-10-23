Aksaray'ın tek kadın muhtarı 12 yıl önce aldığı mührü kimseye bırakmıyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'ın Hamidiye Mahallesi'nde 12 yıldır görev yapan kentin tek kadın muhtarı Şaduman Singin, hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiriyor.

İki çocuk annesi 51 yaşındaki Singin, 2009'daki yerel seçimlere 20 gün kala komşularının ve arkadaşlarının "Muhtar ol" talebi üzerine adaylığını koydu. Kadınların desteğiyle rakiplerine fark atan ve muhtar seçilen Singin, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde de muhtarlığı kazandı.

Mahallelinin her sorununu çözüme kavuşturmaya çalışan ve mahallede "Şaduman Abla" olarak tanınan Singin, birçok sosyal projeyi de hayata geçirdi.

Mahallesindeki yardıma muhtaçlar için "Her şey askıda" yardım kampanyasını başlatan Singin, binlerce çocuk ve ailesine kıyafet, ayakkabı, kırtasiye ve yiyecek yardımı topladı.

Singin, AA muhabirine, insanlara yardım etmeyi sevdiği için muhtarlık yapmakta zorlanmadığını söyledi.

Muhtarlığın ilk dönemlerinde eski muhtarların da yardım ettiğini, işleyişi öğrendikten sonra sorun yaşamadığını anlatan Singin, mahalle için çok çalıştığını ve insanların güvenini kazandığını ifade etti.

Girişimleri sonucu mahallenin kentsel dönüşüme alınmasını sağladığını dile getiren Singin, şöyle konuştu:

"Tüm sorunlarımızı sağ olsun belediyemiz ve valilimizle çözebiliyoruz. Mahallemizde 'Her şey askıda" yardım kampanyası başlattık. İhtiyaç duyan annelerimizin ve çocukların yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kampanyamız için mağazalara giderek destek olmalarını istedik. Çok iyi karşılandı. Hem yeni eşyalar hem de kullanılmış ancak iyi durumda olanları topladık. Binlerce çocuk ve ailemiz 'Her şey askıda" kampanyasından yararlandı. Kış aylarında çocuklarımız montsuz, botsuz ve kazaksız kalmadı. Sadece giysi yardımıyla da kalmadık, öğrencilerimiz için kırtasiye malzemeleri topladık. Kışlık yakacağı olmayanlar için kömür ve odun desteğinde bulunduk. Kampanyamızla ev eşyası olmayan ailelerin ev eşyalarını bile temin ettik."

Singin, gelecek yerel seçimlerde de aday olacağını, mahalleye hizmete devam etmek istediğini belirtti.

Pandemi sürecinde de mahalle sakinlerine yardımcı olduklarını kaydeden Singin, "Muhtar olmak tamamen insanın yapısına bağlı. İçinizde insanlara yardım etme aşkı, isteği varsa muhtarlık zor değil. Mahallenin bir şekilde ablası veya annesi oluyorsunuz. Sıkıntılarında ve sevinçlerinde vatandaşların yanlarında olmak zorundasınız." ifadelerini kullandı.

