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Akşehir Belediyesi maske ve eldiven dağıtımını sürdürüyor

KONYA HABERLERİ  | 05.04.2020 16:01 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni Korona virüse (COVID-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarına devam ediyor.Akşehir Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi, yeni Korona virüse (COVID-19) karşı ilçe genelinde başlattığı tedbir ve önleyici eylem çalışmalarına devam ediyor.
Akşehir Belediyesi Korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı kamu kurum binalarındaki dezenfeksiyon işlemlerini sürdürüyor. Yarenler Mahallesi kapalı pazar alanında ve Gazi Pazarı alanında geçen hafta olduğu gibi bu haftada pazardaki esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yapıldı. Ayrıca Pazar girişlerine Akşehir belediyesi tarafından el dezenfektanı stantları kurularak Pazar esnafının ve pazara gelen vatandaşların ellerini de dezenfekte etmeleri sağlandı. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından da Yarenler Kapalı Pazar alanı ve Gazi Pazarı alanında yine dezenfekte çalışmaları yapıldı.

Sokaktaki canlılarda besleniyor
Akşehir Belediyesi, Korona virüse karşı ilçe genelinde başlattığı dezenfeksiyon çalışmalarını tüm hızıyla devam ettirirken sokak hayvanlarını da beslemeye devam ediyor. Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından bu süreçte beslenmekte zorlanan doğal hayattaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama ve ekmek bırakılmaya devam ediliyor.
Akşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada beslenmekte zorlanan hayvanlar için bu zorlu süreçte de rutin olarak besleme noktalarına mama, yem ve ekmek bırakılmaya devam edileceği bildirilirken, vatandaşlarında bu konuda duyarlı olup sokak hayvanları için evlerinin önlerine su ve ekmek bırakılması istenildi.

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Bilge Eczanesi
Karatay
Merve Eczanesi
Selcuklu
Sağlık Eczanesi
Selcuklu
Saraç Eczanesi
Selcuklu
Şehirli Eczanesi
Selcuklu
Yiğit Eczanesi
Selcuklu
Yücel Eczanesi
Selcuklu
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