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Akşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

31.01.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi soğuk havaların gelmesi ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, ilçe genelinde bulunan 16 adet besleme noktasına mama ve yiyecekler bırakılarak soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için destek sağlanıyor.Sokaktaki canlara yaz kış demeden sahip çıktıklarının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Asırlar öncesinden Hazreti Ömer ‘Dağlara buğdaylar serpin.

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi soğuk havaların gelmesi ile yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmuyor.
Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce, ilçe genelinde bulunan 16 adet besleme noktasına mama ve yiyecekler bırakılarak soğuk havada sokak hayvanlarının yaşamlarını sürdürebilmesi için destek sağlanıyor.
Sokaktaki canlara yaz kış demeden sahip çıktıklarının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Asırlar öncesinden Hazreti Ömer ‘Dağlara buğdaylar serpin. Müslüman ülkede kuşlar aç demesinler” diyerek inancımızda insana verilen değerin yanı sıra diğer canlıların da kıymetini bilmemiz konusunda bizlere örnek olmuştur. Akşehir Belediyesi olarak bizde sokak hayvanlarımızın özellikle soğuk kış günlerinde aç ve susuz kalmamaları için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kış mevsimi itibariyle oluşan soğuk hava ve kar yağışları, sokaklarda kalan hayvanlar için ölümcül olabiliyor. Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarımız için alınacak küçük önlemlerle onların hayatlarını kurtarmak mümkün olmaktadır. Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm hemşehrilerimizinde duyarlı olması gerekiyor. Sahipsiz sevimli dostlarımızın soğuktan etkilenmemeleri için ekiplerimiz belirli periyodlarla kış mevsimi boyunca onları beslemeye devam edecek" dedi.

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