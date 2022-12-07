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Akşehir’de 872 sokak köpeği kısırlaştırılıp küpelendi

07.12.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Akşehir İlçe Belediyesi 2022 Yılı Mayıs ayında başlatmış olduğu kısırlaştırma seferberliği çalışmaları çerçevesinde kısır olamayan sahipsiz sokak köpeklerinin toplanması, kısırlaştırılması, küpelenip (işaretlenip) alındığı yere bırakılması uygulamasıyla 872 adet sahipsiz sokak köpeğinin rehabilitasyon çalışmasını tamamladı.

Akşehir’de 872 sokak köpeği kısırlaştırılıp küpelendi

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yapılan çalışmalarda başta şehir merkezimiz ve vatandaşlarımızın yoğun olduğu yerler ve tüm köylerdeki sahipsiz sokak köpekleri, kısırlaştırma çalışmalarına dahil edilmiştir. Bu süreçte hastalanan, yaralanan, bakıma ihtiyaç duyan 288 sahipsiz sokak hayvanı vatandaşlarımızın ihbarları ile bakımevimizde tedavi altına alınmış ve iyileştirilip alındığı yere bırakılmıştır.

İlçemizdeki sahipsiz sokak köpeklerinden mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızın şikayetlerinin farkındayız, bunun için kanunlar çerçevesinde elimizden geleni yapmaktayız. Yapılan kısırlaştırma çalışmaları ile İlçemizde yaşayan yoğun sahipsiz sokak köpeği popülasyonunun bundan sonraki süreçte artmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Son zamanlarda ülkemizin gündeminde önemli derecede yer bulan bu konu ile alakalı zarar gören tüm insanlarımız ve hayvanlarımız için üzülmekteyiz. Bu süreçte mevcut yasaların değişmesi, düzenlenmesi zarar gören tüm canlılar için belediyemizin daha etkin ve sonuç odaklı çözümler üretmesinin önünü açacaktır” dedi.

Başkan Akkaya vatandaşlardan gelen soruları da yanıtlayıp “Değerli hemşehrilerimiz tarafından sıkça belediyemize yöneltilen ‘Neden alınan hayvanlar tekrar alındığı yere bırakılıyor? Neden barınakta tutmaya devam etmiyorsunuz? Neden şehirden uzak bölgelere bırakmıyorsunuz?’ gibi soruların cevabı 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunlarında bulunmaktadır. Bu kanunda Madde 7 1/a bendin de “a) Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların toplatılması, kısırlaştırılması, aşılanması, gerekli tıbbi bakımlarının yapılması ve işaretlenmesi (küpelenmesi), alındığı ortama geri bırakılması” görevi belediyemize bildirilmiştir.

Yönetmeliğe göre sahipsiz sokak hayvanlarını kapalı veya açık bir alanda tutma yetkimiz bulunmamaktadır, alınan her köpek kısırlaştırılıp aşılanıp alındığı bölgeye bırakılmalıdır. Belediyemizde ekiplerimizde bu kanun çerçevesinde yakalanan sahipsiz sokak hayvanını müşahede altında tuttuktan sonra alındığı ortama geri bırakmaktadır. Bu konuda vatandaşlarımız aldığınız köpeği neden geri getirdiniz diye şikayetleri olabiliyor ama yasalar bize bunu bildiriyor” ifadelerini kullandı.
Havaların soğuması ile birlikte yapılan kısırlaştırma operasyonu sonrası (postoperatif) bakım sürecinde yaşanabilecek olumsuzluklardan ötürü bu sokak hayvanlarının riske atılmaması için kısırlaştırma operasyonlarına 2022 yılı itibariyle ara verildiği, 2023 yılı bahar mevsiminde tekrar başlanılacağı bildirildi.

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