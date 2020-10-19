YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinlikleri

Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinlikleri

KONYA HABERLERİ  | 19.10.2020 14:25 | Son Güncelleme

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinliklerinin ilki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti.

Konya’nın Akşehir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Akşehir’de Muhtarlar Günü etkinliklerinin ilki Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde gerçekleşti. Atatürk Anıtı’nı muhtarlar adına Altuntaş Mahallesi Muhtarı Hurşit Sun tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören sona erdi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga, İlçe Milli Eğitim Müdürü Barbaros Topaloğlu ve mahalle muhtarları katıldı.
Muhtarlar Günü kapsamında bir diğer etkinlik Akşehir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Buradaki törende İlçe Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya birer konuşma yaparak Muhtarlar Gününü kutladı. Akşehir Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Adem Büyükçanga tarafından Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında; İl ve İlçe Yönetimi, Muhtarlık Müessesi ve Organları, Muhtarların Mevzuattan Kaynaklanan Görev Yetki ve Sorumlulukları, Muhtar Bilgi Sistemi (MUBİS) konularında bir sunum yapıldı. Akşehir İlçe Sağlık Müdürü Muhammet Sait Yalçın tarafından da Covid-19 Salgınında Muhtarların Görev ve Sorumlulukları konulu bir sunum gerçekleştirildi.
Etkinlikte son olarak Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından belediye yatırımları, projeleri ve mahallelerde gerçekleştirilen hizmetlerle ilgili bir sunum yapıldı. Etkinlik muhtarlarla yapılan istişare ile sona erdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı... Yanlışın böylesi çok az yaşanır: İspanya'ya diye yola çıktı...
Konya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulunduKonya'da dağlık alanda kaybolan bisikletli, yaralı halde bulundu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Bursa'da silah gösterdikleri otobüs şoförünü darbeden 2 şüpheli yakalandı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı
Gömeç’de Tasarım Beceri Atölyeleri açıldı

Konya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:40
İkindi
15:45
Akşam
18:15
Yatsı
19:30

Konya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Alperen Eczanesi
Karatay
Şener Eczanesi
Karatay
Aksoy Eczanesi
Selcuklu
Birgül Göçer Eczanesi
Selcuklu
Emre Eczanesi
Selcuklu
İpek Eczanesi
Selcuklu
Sancak Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Kovid-19 hastası HES kodu sayesinde yakalanarak evine gönderildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Op. Dr. Baran: “Çikolata kisti olan hastalar idrar yolları ve böbreklerini mutlaka kontrol ettirmeli”
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Konya’da 8 ve 12. sınıf öğrencilerine tablet müjdesi
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
Büyük Karapınar Platformu kuruldu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.