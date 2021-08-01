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Akseki'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

01.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür: - "Kepez ve Hocaköy'deki yangınları sabaha karşı kontrol altına aldık ancak söndürme çalışmaları halen devam ediyor"

Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Kepezbeleni Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz gecesi çıkan yangında söndürme çalışmaları sürüyor.

Hocaköy Mahallesi'ne kadar ilerleyen alevler, rüzgarın da etkisiyle komşu mahalleler için risk oluşturdu. Yangın, bölgedeki Gülen Dağ'da etkisini sürdürüyor.

Gece boyunca karadan yapılan müdahaleye sabah saatlerinden itibaren havadan da başlandı.

Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, AA muhabirine, yangınlarla mücadelenin yoğun şekilde sürdüğünü söyledi.

Ekiplerin cansiperane çalıştığını ifade eden Hülür, "Kepez ve Hocaköy'deki yangınları sabaha karşı kontrol altına aldık ancak söndürme çalışmaları halen devam ediyor. Güneykaya Mahallesi'ne yönelik bir tehdit var, yangının yayılmaması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor." dedi.

Hocaköy Mahallesi'nde çiftlik yapan Bayram Uçar da yangında badem, incir, üzüm ve zeytin bahçelerinin zarar gördüğünü dile getirdi.

Yangın sahasının çok geniş olması ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmasında güçlük yaşandığını belirten Uçar, "Hayatımızda hiç bu kadar büyük bir yangın görmedik. Tarlamız, bahçelerimiz, tüm emeklerimiz yandı. Bu yıl 14-15 ton zeytin hasat etmeyi bekliyordum, şimdi hepsi kül oldu." diye konuştu.

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