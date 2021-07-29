YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

29.07.2021 19:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akseki'deki yangında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi.

Orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kepezbeleni Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan ve devam eden yangın, komşu yerleşim bölgelerini de tehdit etti.

Yangın nedeniyle Kepezbeleni'ne yakın olan Kepez Mahallesi de boşaltıldı, mahalledeki hayvanlar bölgeden alındı.

Kepez ve Kepezbeleni mahallelerindeki vatandaşlar, Akseki Şahinler Çok Programlı Lisesi pansiyonuna yerleştirildi.

Havadan çekilen görüntülerde, yangının geniş bir alana yayıldığı, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Uzun süre güneşte kalanlar dikkat! Cildinizde su toplanması oluşursa...Uzun süre güneşte kalanlar dikkat! Cildinizde su toplanması oluşursa...
Antalya'da sıcak havada bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih ettiAntalya'da sıcak havada bunalanlar serinlemek için sahilleri tercih etti
Anahtar Kelimeler:
antalya yangın

Antalya Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
04:18
Sabah
05:53
Öğle
13:09
İkindi
16:57
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

Antalya Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Bengi Eczanesi
Muratpasa
Farma Lara Eczanesi
Muratpasa
Sezin Eczanesi
Muratpasa
Verimli Eczanesi
Muratpasa
Yunus Emre Eczanesi
Muratpasa
Zeytin Eczanesi
Muratpasa
Barış Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.