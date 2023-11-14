Aksi takdirde nasıl yazılır? Aksi takdirde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimizde bazı kelimeler ayrı, bazıları ise bitişik olarak yazılmaktadır. Hangi sözcüğün birleşik, hangi kelimenin ayrı olarak yazıldığı ise bazı durumlarda kafa karışıklığına neden olabilir. Aksi takdirde yazımı için de bu durum geçerlidir. Bu sözcüğün yazımında çoğunlukla imla hatasına düşülmekte ve bu hata düzeltilmedikçe ortaya anlamı bozuk cümleler çıkmaktadır. Sözcüklerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK tarafından meydana getirilen sözlük sayfasına bakmakta fayda vardır.

Aksi takdirde nasıl yazılır?

Aksi takdirde sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bu sözcük görüldüğü üzere aksi ve takdirde olmak üzere toplam iki kelimeden meydana gelmektedir. Bu tür iki sözcükten oluşan kelimelerin yazım stilinde ikileme düşülmekte ve çoğunlukla da yanlış yazılmaktadır. Kelimelerin doğru yazımı kadar nasıl okunduğunu ve ne anlama geldiğini de bilmek fazlasıyla önemli bir konudur.

Bu konuda bizlere rehberlik eden ve yol gösteren birçok internet sitesi vardır. Bu internet siteleri içerisinde ise en güvenilir kaynak olarak Türk Dil Kurumunun güncel Türkçe sözlük sitesi öne çıkmaktadır. Bu bağlamda aksi takdirde TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Zarf) Tam tersi durumda veya aksi durumda.

Aksi takdirde ayrı mı yazılır?

Aksi takdirde sözcüğü cümle içerisinde zarf olarak kullanılan bir kelimedir. Bu kelime bazı yazılı mecralarda “aksitakdirde” şeklinde, bazı yerlerde ise “aksitaktirde” veya “aksi taktirde” şeklinde çıkmaktadır. Bu yüzden aksi takdirde bitişik mi yazılır konusunu detaylı bir şekilde ele almak büyük önem taşımaktadır. Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet sunan Türkçe sözlük sitesine göre bu sözcüğün doğru yazılış şekli “aksi takdirde” şeklindedir.

Aksi takdirde yazımı bitişik değil her zaman ayrı kullanılması gereken bir sözcüktür. Bunun yanı sıra ikinci kelimede yer alan takdirde sözcüğünün dördüncü harfi olan “d” harfinin de her daim “t” olarak kullanılması gerekir. Çünkü bu sözcükte yer alan “d” harfinin sertleşme gibi bir durumu söz konusu değildir. Buna göre aksi takdirde doğru yazılışı şu şekildedir:

Aksi takdirde (doğru kullanım)

Aksitakdirde / Aksitaktirde / Aksi taktirde (yanlış kullanım)







