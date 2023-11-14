Takdirde nasıl yazılır? Takdirde ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Sözcükleri yazarken imla yanlışına düşmemek için faydalanabileceğiniz en güvenilir kaynak, Türk Dil Kurumu tarafından oluşturulan ve online kelime aratma hizmeti veren güncel Türkçe sözlük internet sitesidir. Bu site içerisinden takdirde yazımı ile birlikte daha birçok yanlış yazılan sözcüğün doğru yazılış biçimini öğrenebilirsiniz. Hatalı yazılan kelimelerin doğrusunu öğrenmek, yazılı iletişimlerde kendimizi en iyi şekilde ifade etmemiz açısından önemlidir.

Takdirde nasıl yazılır?

Kelimeleri doğru bir şekilde yazmak ve kullanmak gerekir. Hem sözlü hem de yazılı iletişimlerde kendimizi anlatırken çok sayıda sözcük kullanırız. Konuşurken ağzımızdan çıkan kelimeler net bir şekilde anlaşılabilirken yazarken aynı durum söz konusu olmaz. Yazılı iletişimlerde hatalı sözcükler kullanıldığında cümlelerde mana bozulması meydana gelebilir.

Dilimizde çok sık hatalı yazım şekline rastlanılan kelimelerden biri de takdirde sözcüğüdür. Sözcüklerin doğru yazım stilini öğrenmek için Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinden yararlanılır. Ayrıca bu site içerisinde sözcüklerin ne anlama geldiği de kolay yoldan öğrenilir. Bu bağlamda takdirde TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(Zarf) …-dığı zaman.

Takdirde ayrı mı yazılır?

Takdirde kelimesi dilimizde çok sık kullanılan sözcüklerden biri olarak bilinmektedir. Bu sözcükle ilgili takdirde bitişik mi yazılır konusu yaygın olarak gündeme gelmektedir. Bu kelime birçok yazılı mecrada “takdir de” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Yani kelimenin sonunda yer alan de eki ayrı olarak kullanılmaktadır. Ancak Türk Dil Kurumunun güncel sözlük sitesinde yer alan bilgiler değerlendirildiğinde bu sözcüğün her zaman bitişik yani takdirde şeklinde kullanılması gerektiğini görmekteyiz.

Takdir kelimesinin sonunda yer alan “de” eki bir bağlaç değildir. Ayrıca bunun yanı sıra bu sözcük “taktirde” olarak da yazılıp çizilmektedir. Yani kelimenin dördüncü harfi olan “d” harfi sıklıkla “t” olarak yazılmaktadır. Bu yazım şekli de TDK tarafından yanlış olarak kabul edilmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında takdirde doğru yazılışı şu şekildedir:

Takdirde (doğru kullanım)

Takdir de / Taktirde (yanlış kullanım)





