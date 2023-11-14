Kuş üzümü nasıl yazılır? Kuş üzümü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede birden fazla kelime bir araya gelerek yeni türde kelimeler üretebilirler. Birleşik olarak isimlendirilen bu kelimeler tek başlarına geldikleri anlamlardan farklı anlamlara karşılık gelebilirler. Bu türdeki kelimeler bazı durumlarda ayrı bazı durumlarda ise bitişik olarak yazılmalıdır. Ne zaman ne şekilde yazılacağı ise Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir. Belirlenen kurallara göre yazıldığı zaman herhangi bir yazım yanlışına düşülmez.

Türkçede farklı kelimeler bir araya gelerek birleşik türde kelimeler oluştururlar. Bu kelimeler çoğu zaman tek başlarına farklı bir araya geldiklerinde ise çok farklı anlamlara karşılık gelebilir. Kuş üzümü de birleşik türde bir kelimedir ve nasıl yazılacağı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir. Kuş üzümü TDK’nin sözlüğüne göre bitki bilimi alanında kullanılan ve isim türünde olan bir kelimedir. Dolma, pilav ve benzeri yemeklerde kullanılan, çok küçük taneli, siyah ve çekirdeksiz bir üzüm türüdür.

Kuş üzümü ayrı mı yazılır?

Dilimizde ayrı yazılması gereken birleşik türde kelimelerde bazı özellikler aranır. Bu özelliklere ve Türkçe yazım kurallarına göre kuş üzümü yazımı ayrı olması gereken bir birleşik kelimedir. Bu bağlamda da kuş üzümü bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusu tartışılır. Kuş üzümü bitişik hâlde yazılırsa yazım hatası yapılmış olur. Türkçe kurallarına göre bitki adları, hayvan adları, eşya adları genel olarak ayrı yazılmalıdır. Ayrıca bir araya gelen kelimelerin herhangi bir ses bozulmasına uğramaması da bir başka nedendir. Bu noktada kuş üzümü doğru yazılışı ayrı olmalıdır.







