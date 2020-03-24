Aksigorta, acenteleri için yeni destek paketi açıkladı

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, acentelerinin, koronavirüsün etkili olduğu bu süreçte iş sürekliliğini sağlamak ve değişen iş yapış biçimlerine kolaylıkla adapte olabilmeleri amacıyla yeni "Acente Destek Paketi"ni açıkladı.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın hastalığı tüketici alışkanlıklarını değiştiriyor ve değişen bu koşullar acentelerin iş yapış şekillerine de etki ediyor.

Sigorta satışının da etkilendiği bu dönemde en büyük dağıtım kanalı olan acentelerinin iş sürekliliğini sağlamak, değişen koşullara hızla adapte olabilmelerine ve gelir kayıplarını minimumda tutabilmelerine destek olmak amacıyla Sabancı Holding iştiraki Aksigorta sektörde bir ilke imza atarak "Acente Destek Paketi"ni oluşturdu.

- "Bu paket ile acentelerimize destek olmak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, üç farklı konsepte hazırladıkları, "İşinin Yanındayım", "Senin Yanındayım" ve "Geleceğinin Yanındayım" destek paketleri oluşturduklarını belirterek, her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de Aksigorta olarak acentelerinin yanında olduklarını aktardı.