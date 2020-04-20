Aksigorta, dijital altyapısıyla müşteri memnuniyetini artırdı

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, tüm iş süreçlerini dijital ortama taşıyarak müşteri memnuniyetini 15 puan birden yükseltti.

Aksigorta'dan yapılan açıklamada, şirketin sektörü yapay zeka ile tanıştırdığı ve son 2 yılda iş süreçlerinin büyük bir bölümünü dijitalleşmeden destek alarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Metin Demirel, dijital altyapı yatırımları sayesinde işlerin evden yürütüldüğü bu sürece kolaylıkla adapte olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Günlük 600 VPN bağlantısı ile SabancıDX’in hizmet verdiği şirketler arasında en etkin çalışan şirket olduğumuzu söyleyebilirim. Ekiplerimiz 33 ayrı projeyi Teams üzerinden etkin bir şekilde yürütmeye devam ediyor. Son 2 haftada 2 projemizi uzaktan başarılı bir şekilde canlı ortama taşıyabildik. Sağlık müşterilerimize özel Aksağlık mobil uygulamamızı evden çalışma sürecimizde kullanıcı deneyimine odaklanarak yeniledik. Hem iOS hem Android Store'larda yayınladık. Bu yenileme ile müşterilerimizin bu dönem de hayatlarını kolaylaştıracak yeni uygulamalar ekledik. Müşterilerimiz anlaşmasız bir kuruma gittikten sonra şirketten geri ödeme alabilmek için uygulama üzerinden hızlıca faturanın fotoğrafını yükleyerek başvurularını gerçekleştirebilecekler. Böylece 20 bin TL'ye kadar olan sağlık harcamalarının fatura asıllarını şirkete gönderme zorunluluğunu da ortadan kaldırdık."