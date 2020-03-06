Aksigorta ile "Hayata devam" eden kadınlara özel mamografi kampanyası

İSTANBUL (AA) - Desteğe ihtiyaç duyulan beklenmedik ve zor zamanlar için "Hayata Devam Sigortası" ile müşterilerinin yanında olan Aksigorta, 8-15 Mart'ta, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel ücretsiz mamografi kampanyası gerçekleştiriyor.

Şirket açıklamasına göre, ürün ve hizmetlerini geliştiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, "Hayata Devam Sigortası"yla, Kadınlar Günü’ne özel olarak 8-15 Mart'ta kadın müşterilerine ücretsiz mamografi ya da meme USG hizmeti hediye ediyor.

"Kişiye Özel Sağlık Danışmanlığı" ile Hayata Devam Sigortası’na sahip sigortalılar, poliçe teminat kapsamı içerisindeki tehlikeli hastalık veya durumlara ait tedavi süreçlerinde tüm Türkiye’de geçerli ve telefonla ulaşabileceği pratisyen hekim danışmanlığı hizmeti alabilecek.

Hayata Devam Sigortası’nda geliştirilen ek hizmetlerle birlikte, İstanbul ve İzmir’de ikamet eden poliçe sahipleri, evi ve sağlık kuruluşu arasında; İstanbul ve İzmir dışında ikamet eden sigortalılar ise havaalanı ile ikamet adresi ve sağlık kuruluşu arasında ücretsiz transfer hizmetine sahip olacak.