Aksigorta, Online Sağlık Danışmanlığı'nı hizmete aldı

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, "Hayata Devam Sigortası" ile sunduğu hizmetler kapsamında online doktor hizmetini bir adım ileri taşıyarak 14 farklı branşın uzman doktorları, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme veya internet sohbeti (chat) imkanı sunuyor.

Aksigorta açıklamasına göre, desteğe ihtiyaç duyulan beklenmedik ve zor zamanlar için "Hayata Devam Sigortası" ile müşterilerinin yanında olan şirket, poliçe sahiplerine sunduğu yeniliklere bir yenisini ekledi.

Pandemi sebebiyle hastaneye gitmekten imtina eden müşterileri için daha önce Tıbbi Destek Hattı'nı devreye alan Aksigorta, müşterilerinin bu kez de 14 farklı branşta uzman doktorlar, diyetisyen ve psikologlar ile online görüntülü görüşebilmelerini veya chat ortamında iletişime geçebilmelerini sağladı.

- Çocuk hastalıklarından anksiyete bozukluklarına kadar destek

Online sağlık hizmeti ile sadece tehlikeli hastalıklarla karşı karşıya kaldığında değil, istenilen her an faydalanabileceği bir ürün haline gelen Hayata Devam Sigortası'na sahip olan Aksigortalılar, çocuk hastalıklarından kadın hastalıklarına, kulak burun boğazdan ortopedi ve dermatolojiye kadar uzman doktorlarla yabancı dil de dahil olmak üzere görüşmelerini sağlayabiliyor.