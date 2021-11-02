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Aksigorta tüm sağlık ürünlerinde online sağlık danışmanlığı sunuyor

02.11.2021 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Online sağlık danışmanlığı hizmeti ile Aksigorta hem süreç hem de branş sayısı ve doktor seçeneğinin çeşitliliği gibi fark yaratan hizmetlerle ön plana çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Aksigorta'nın sunduğu hizmet kapsamında tüm sağlık ürünlerinde geçerli online doktor hizmeti, 14 farklı branşta, 50’ye yakın uzman doktor, psikolog ve diyetisyenlerle online görüntülü görüşme imkânı sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, ‘Online Sağlık Danışmanlığı’ uygulamasını kapsamını genişletti.

Artık tüm sağlık ürünlerine entegre edilen online doktor hizmetiyle Aksigortalılar 14 farklı branşta, 50 ye yakın uzman doktor, diyetisyen ve psikologlar ile online görüntülü iletişime geçebilme fırsatını yakalayacak. Aksigorta sağlık ürünlerine sahip olan müşteriler, 7/24 çağrı merkezi ya da web sitesi üzerinden randevu oluşturabilecek ve daha sonra kendilerine gönderilen link üzerinden görüntülü görüşme gerçekleştirebilecek.

Online sağlık danışmanlığı hizmeti ile Aksigorta hem süreç hem de branş sayısı ve doktor seçeneğinin çeşitliliği gibi fark yaratan hizmetlerle ön plana çıkıyor.

Akbireysel, Aksağlık, Tamamlayıcı Sağlık sigortası, Hayata Devam Sigortası, Kolay Sağlık gibi sağlık poliçelerinden birine sahip olan Aksigortalılar, çocuk hastalıklarından kadın hastalıklarına, kulak burun boğazdan ortopedi ve dermatolojiye kadar 14 farklı branşın uzman doktorları ile yabancı dil de dahil olmak üzere görüşmelerini sağlayabiliyor.

Alanında uzman doktorlarla, online görüntülü görüşme imkanına sahip olan Aksigortalılar, aynı zamanda uzman diyetisyenlerle sağlıklı beslenme hakkında görüşler alabiliyor, diyet programı oluşturma, kilo verme gibi konularda destek alabiliyorlar. Öte yandan poliçe sahiplerine psikologlar ile online görüntülü görüşme imkânı da sunan Aksigorta, anksiyete bozuklukları, depresyon, sosyal fobiler ve panik atak gibi çok çeşitli konularda müşterilerine destek olacak.

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