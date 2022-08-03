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Aksigorta’dan Autoking iş birliği ile araç bakımında indirim

03.08.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş birliği kapsamında Aksigorta müşterileri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar, Aksigorta mobil uygulaması üzerinden alabilecekleri kampanya kodu ile Autoking servislerinde seramik kaplama, klima bakteri temizliği ve ozonla dezenfeksiyon gibi bakım hizmetlerinde indirim kazanacak

İSTANBUL (AA) - Mobil uygulaması ile pazaryeri üzerinden müşterilerine sunduğu hizmet ağını genişletmeye devam eden Aksigorta, Autoking ile iş birliği gerçekleştirdi.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Aksigorta, pazaryeri üzerinden müşterilerine sunduğu hizmet ağına bir yenisini daha ekledi. Araç bakım servisi Autoking ile iş birliği gerçekleştiren Aksigorta, müşterilerinin araç özel bakımlarında indirim olanağı sunuyor.

İş birliği kapsamında Aksigorta müşterileri, 31 Aralık 2022 tarihine kadar, Aksigorta mobil uygulaması üzerinden alabilecekleri kampanya kodu ile Autoking servislerinde seramik kaplama, klima bakteri temizliği ve ozonla dezenfeksiyon gibi bakım hizmetlerinde indirim kazanacak.

Aksigorta’nın mobil uygulaması, müşteriler için diğer tüm kanallarla entegre olacak dijital bir hizmet noktası sunuyor. Bu sayede müşterilere çoklu kanal özgürlüğü sağlaması ve Aksigorta’nın farklı sektörlerdeki iş birlikleriyle müşterilerine daha fazla değer yaratabilmesinin yanı sıra acente ve müşteri arasında yeni bir ilişki kurma biçimi sağlayacak dijital bir platform olmasıyla öne çıkıyor.

Araç bakım servisi Autoking’in yanı sıra Züber, DogGo, Kidolog, Petopy, Pronet, etaşın ve lastik.com.tr ile iş birliği gerçekleştiren Aksigorta, Aksigorta Mobil üzerinden müşterilerinin olası risklerine karşı önleyici destekler sunmayı amaçlıyor.

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