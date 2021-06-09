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Aksigorta'dan İlham Saner anısına eğitim bursu

09.06.2021 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta'dan İlham Saner anısına eğitim bursu

İSTANBUL (AA) - Aksigorta ve Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) iş birliği ile sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 10 kişiye Aksigorta Kurucu Genel Müdürü İlham Saner anısına eğitim bursu verilecek.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, henüz çalışmayan, üniversitelerin sigortacılıkla ilgili bölümlerinden 2021 yılında mezun olmuş ve sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 10 kişi, TSEV’in Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın 39. Dönemi'ne yüzde 100 burslu olarak kabul edilecek.

İlgilenen adayların başvuru için egitim@tsev.org.tr adresine, bu eğitimi niçin almak istediklerini anlatan bir niyet mektubu, transkript ve özgeçmişlerini PDF formatında iletmeleri gerekiyor.

10 Eylül Cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılacak başvurular TSEV tarafından değerlendirilecek ve burs kazanmaya aday öğrenciler ile görüşmeler sağlanacak.

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