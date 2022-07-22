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Aksigorta’dan İlham Saner anısına eğitim bursu

22.07.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başvurular 2 Eylül Cuma günü saat 17:00’ye kadar yapılabilecek

İSTANBUL (AA) - Aksigorta & Türk Sigorta Enstitüsü Vakfı (TSEV) iş birliği ile TSEV’in Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın 40. Dönemine; halihazırda çalışmayan, üniversitelerin sigortacılıkla ilgili bölümlerinden 2022 yılında mezun olmuş ve sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 6 kişiye “İlham Saner Anısına” eğitim bursu verilecek.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, geçen yıl hayatını kaybeden kurucu ilk genel müdür İlham Saner anısına ikinci kez eğitim bursu veriliyor.

Aksigorta ve TSEV iş birliği ile TSEV’in en prestijli eğitim programı olan Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın 40. Dönemi için, 6 yeni mezuna eğitim bursu verilecek.

İş birliği kapsamında; henüz çalışmayan, üniversitelerin sigortacılıkla ilgili bölümlerinden 2022 yılında mezun olmuş ve sigortacılık alanında kariyer hedefleyen 6 kişi, TSEV’in Temel Sigortacılık Eğitim Programı’nın 40. dönemine yüzde 100 burslu olarak kabul edilecek.

İlgilenen adayların başvuru için egitim@tsev.org.tr adresine, bu eğitimi niçin almak istediklerini anlatan bir niyet mektubu, transkript ve özgeçmişlerini PDF formatında iletmeleri gerekiyor.

2 Eylül Cuma günü saat 17:00’ye kadar yapılacak başvurular TSEV tarafından değerlendirilecek ve burs kazanmaya aday öğrenciler ile görüşmeler sağlanacak. Eğitimlerin ise 3 Ekim 2022 itibariyle başlaması planlanıyor.

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