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Aksigorta'dan start-up'lara hibe desteği

13.12.2021 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şirket, İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde, Kidolog ve Tamamliyo.com'a destek sağladı

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, İTÜ Çekirdek'in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde, Kidolog ve Tamamliyo.com'a hibe desteğinde bulundu.

Aksigorta açıklamasına göre, şirket, İTÜ Arı Teknokent'in kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek'in desteklediği girişimlere InsurTech Program paydaşlığı kapsamında sağladığı katkıları sürdürüyor.

Şirket, bu kapsamda ebeveyn ve çocuk gelişim platformu Kidolog ile tamamlayıcı sağlık sigortalarında iş ortaklığı sağlayan tamamliyo.com girişimlerine hibe desteği sundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, yeni nesil çözümleri üretecek girişimleri desteklemenin çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Start-up girişimlerine gıpta duyuyorum. İhtiyacı fark etmek, bunun için yılmadan çalışmak ve günün sonunda bu girişime bir kaynak bulma çabasını oldukça önemli buluyorum. Geçtiğimiz yıl ödül verdiğimiz girişimlerle Aksigorta'da çalışmaya başladık, önemli iş ortaklarımızdan oldular. Aksigorta olarak bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmayı, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikayeleri oluşturmalarını desteklemeye devam edeceğiz."

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