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Aksigorta'nın Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi

02.07.2021 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta'nın Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi

İSTANBUL (AA) - Sabancı Holding iştiraki Aksigorta'nın sektörün gelişimini desteklemek ve daha ileriye taşımak amacıyla mayısta hayata geçirdiği Bambaşka Sigortacılık Akademisi'nde 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi.

Aksigorta açıklamasına göre, Aksigorta'nın, sektörün gelişimine katma değer sunan Bambaşka Sigortacılık Akademisi, sektör paydaşları ve üniversite öğrencileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Bilgi Üniversitesi iş birliği ile mayısta hayata geçen eğitim projesinde, şu ana kadar 2 bin 500'ü aşkın katılımcıyla 3 bin 500 saati aşkın eğitim verildi.

Bambaşka Sigortacılık Akademisi ile tüm sektör paydaşlarının geleceğine ve gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Aksigorta, sektörün var olan başarı çıtasını çok daha yüksek bir seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Sadece Aksigorta acentelerini değil, sektörün tüm paydaşlarını ve kariyerini sigortacılık sektöründe inşa edecek üniversite öğrencilerini kapsayan eğitim projesinde, sağlık, yangın ve nakliyat sigortalarında temel ve ileri düzeyde verilen derslerin yanı sıra dijital pazarlama eğitimleri de sunuluyor. www.aksigorta.com.tr/bambaska-sigortacilik-akademisi web sitesi üzerinden kayıt olunabilen Bambaşka Sigortacılık Akademisi, 6 aylık eğitim takvimi içeriyor.

Sağlık sigortaları, yangın, nakliyat, alacak ve siber gibi pek çok ürünün yanı sıra risk mühendisliği, vergi hukuku, dijital pazarlama, yeni dünyada satış teknikleri ve uzaktan satışta müşteri ilişkileri gibi oldukça geniş bir perspektifte eğitim programı sunan Bambaşka Sigortacılık Akademisi, alanında uzman akademisyenler tarafından katılımcılara ücretsiz eğitim fırsatı sunuyor.

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