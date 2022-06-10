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Aksigorta'nın Dijital Güvenlik Platformu Eğitimleri yenilenen eğitim modülüyle sürüyor

10.06.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta'nın Dijital Güvenlik Platformu Eğitimleri yenilenen eğitim modülüyle sürüyor

İSTANBUL (AA) - Dijital güvenlik alanında toplumsal risk bilincini yükseltmeyi amaçlayan Aksigorta, hayata geçirdiği Dijital Güvenlik Platformu'ndaki eğitimlerine yenilenen modülüyle devam ediyor.

Aksigorta'dan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) desteği ile hazırlanan videolu içerikler hem bireylere hem de KOBİ'lere ücretsiz eğitim imkanı sunarken, risklerin farkındalığına da dikkati çekiyor.

Yenilenen eğitim modülüyle birlikte artık eğitimler için kayıt gerekmezken, video içeriklerine Dijital Güvenlik Platformu web sitesi üzerinden 7/24 ulaşılabilecek.

Dijitalleşen dünyaya adaptasyon sürecinde oluşabilecek risklere karşı hazır olunmasını amaçlayan platform, günlük hayatta sık sık karşılaşılan "Siber Güvenlik Nedir", "Bilgi Güvenliği Nedir", "Para Güvenliği Nedir", "SMS, e-posta, WhatsApp ve sosyal medya hesaplarının güvenliği nasıl sağlanır" gibi soruların cevaplarını sunuyor ve yol gösterici uyarılarda bulunuyor.

Kurulduğu 2020'den günden bu yana 1 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşan platform, hem bireylerin hem de KOBİ'lerin dijital dünyada çok daha güvenle var olabilmelerine destek oluyor.

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