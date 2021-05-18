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Aksigorta'nın "Online Sigorta Sözlüğü" yayında

18.05.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksigorta, müşterileriyle aynı dili konuşabilmek adına Google arama motorunda en çok aranan sigorta kavramlarını araştırarak bu kavramların açıklamalarını bir çevrim içi sözlük haline getirdi

İSTANBUL (AA) - Aksigorta, müşterilerinin sigortacılık işlemlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için sigorta sözlüğünü hayata geçirdi.

Aksigorta açıklamasına göre, müşteri odaklı yaklaşımlarıyla ürün ve hizmetlerini geliştirmeye devam eden Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, kendine özgü bir jargona sahip olan ve çoğu kişiye anlaşılması zor gelen sigorta sektöründe, müşterilerin işlemlerini daha kolay bir şekilde yapabilmeleri için "Online Sigorta Sözlüğü'nü" kullanıma sundu.

Yalın, kolay ve erişilebilir bir sigortacılığı benimseyen Aksigorta, müşterileriyle aynı dili konuşabilmek adına Google arama motorunda en çok aranan sigorta kavramlarını araştırarak bu kavramların açıklamalarını bir çevrim içi sözlük haline getirdi. Böylece Aksigorta müşterisinin yanı sıra tüm internet kullanıcılarının da ihtiyaç anında danışacakları bir başvuru kaynağı ortaya çıkmış oldu.

Şu an yaklaşık 150 sigorta teriminin bulunduğu sözlük, zaman içerisinde yeni kavramlarla zenginleştirilerek güncel bir bilgi kaynağına dönüşmüş olacak.

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