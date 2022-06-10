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Aktarlık sektörünün kooperatiflerle güçlendirilmesi hedefleniyor

10.06.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz: - "Anadolu'daki bitki çeşitliliği açısından rekabet avantajına sahip aktarlık sektörü için titizlikle yürütülen kooperatif çalışmaları, sorunları asgariye indirerek, ticari faaliyetleri geliştirecektir"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, aktarlık sektöründe yürütülen kooperatif çalışmalarının bu alandaki sorunları asgariye indirerek, ticari faaliyetleri geliştireceğini bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesinin girişimleriyle kurulan Sınırlı Sorumlu Tıbbi Aromatik Bitki Kooperatifinin (TAB-KOOP) 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da tıbbi aromatik bitkilerin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla kurulan kooperatifin, sektörün gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

Başkentteki yaşam ve tarım alanı dışındaki arazilerin endemik bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılabileceğini belirten Yılmaz, "TAB-KOOP, sözleşmeli tarım üretimi gerçekleştirerek bu bitkilerden katma değerli ürün üretebilir. Endemik bitkiler son yıllarda geniş bir alanda kullanılıyor ve ihracatı yapılabilen bir ürün. Bu alanda direkt rafta yer alabilecek ürün üretimi gerçekleştirerek katma değer kazandırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kooperatifleşmenin aktarlık mesleğindeki dayanışmayı artıracağına ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağına dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bulunan 12 bin bitki türünün yaklaşık 4 bini endemik bitki türü. Anadolu'daki bitki çeşitliliği açısından rekabet avantajına sahip olan aktarlık sektörü için titizlikle yürütülen kooperatif çalışmaları, sorunları asgariye indirerek, ticari faaliyetleri geliştirecektir. Dünyaya ihracat yapabileceğimiz bir dayanışmayı bu kooperatif üzerinden planlıyoruz."

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