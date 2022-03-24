Aktif Bank'tan metaversede toplantı

İSTANBUL (AA) - Aktif Bank, dijital bankası N Kolay ile isim sponsoru olduğu N Kolay İstanbul Yarı Maratonu'nun basın toplantısını eş zamanlı olarak metaversede gerçekleştirdi.

Aktif Bank'tan yapılan açıklamaya göre, Decentraland'deki Aktif Bank'a ait alanda yapılan etkinliğe yoğun katılım oldu. Kullanıcılarına hayatın her alanında dokunan ve finansal teknolojiler ekosistemiyle gelecek dönemde metaversede platforma uygun farklı projeler geliştirmeyi amaçlayan Aktif Bank, öncelikli olarak spor ve eğlence biletleme platformu markası Passo ile bu evrende yeni deneyimler sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktif Bank Müşteri Deneyimi ve İletişim Grup Başkanı Gamze Numanoğlu, metaversenin hayatımıza girmesiyle birlikte birçok sektörde olduğu gibi bankacılıkta da yepyeni bir mecra ile karşı karşıya olduklarını belirtti.

- "N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de metaversede sürpriz projeler tasarlıyoruz"

Numanoğlu, bu yeni dünyanın kapsayabileceği ve kullanıcıların ihtiyaç duyabileceği farklı ürünler, hizmetler, finansal enstrümanlar ve deneyimler için Aktif Bank olarak erkenden çalışmaya başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Decentraland'de yer alan ilk ve tek Türk bankası olmuştuk. Hemen akabinde de dijital bankamız N Kolay ile isim sponsoru olduğumuz N Kolay İstanbul Yarı Maratonu basın buluşmasını, İBB ve Spor İstanbul iş birliğiyle iki tarafta da eş zamanlı ve aynı kurguda olacak şekilde düzenleyerek metaversede de yapılmasını sağladık. Böylece spor alanında hem fiziki mekanda hem metaversede senkronize gerçekleştirilen ilk basın toplantısına imza attık. Bu bizim için yenilikçi bir deneyim tasarlamanın yanı sıra bu platformdaki yetkinlik ve kabiliyetlerimizi test etme fırsatı da yarattı. Metaversedeki deneyimin inşasında gaming ve tasarım konularında uzmanlaşmış ve son dönemde metaverse projelerine odaklanmış Black Studio ile iş birliği yaptık. Pürüzsüz bir katılımcı deneyimiyle gerçekleştirdiğimiz etkinliğimiz yüksek ilgi gördü. Sadece Türkiye'den değil, farklı kıtalardan da katılımcılarımız vardı. Kasım ayındaki N Kolay İstanbul Maratonu ile ilgili de metaversede sürpriz projeler tasarlıyoruz.

Çalışmalarımızın odağında pürüzsüz ve yenilikçi bir müşteri deneyimi yaşatmak yer alıyor. Her alanda varlık göstererek müşterilerimizin beklentilerine daha iyi, daha yeni deneyimlerle yanıt verebilmek bizim için önem taşıyor. Bir yatırım bankası olmanın ötesinde Türkiye'nin en büyük finansal teknolojiler ekosistemi oluşumuzun avantajını da yine müşterilerimiz için kullanacağız. İlk etapta Lifestyle SuperApp'e dönüşüm yolculuğuna çıkardığımız etkinlik biletleme markamız Passo ile bu platformda yenilikçi projeler geliştiriyoruz, çok yakında duyuracağız. Metaverse, etkinlik, biletlerin NFT token olabilmesi gibi tüm bu bileşenlere bakınca bu platforma çok uygun bir deneyim tasarımı sürecinde olduğumuzu söyleyebilirim. Dijitalleşme kasımızın gücüne güvenerek yaratıcılığın sınırlarını zorlayacak olan bu evrende platformun DNA'sına uygun projelerimize devam edeceğiz."

