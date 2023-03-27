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Aktris’in başrollerinden Pınar Deniz sosyal medyayı salladı! Dizide iddialı tarzı gündem oldu

27.03.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Aktris dizisi, Disney+’ta izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dikkat çeken ikiliden Deniz'in dizi için değiştirdiği tarzı gündem oldu. Diziden gelen ilk karelerden Pınar Deniz'in derin bacak yırtmaçlı elbisesi de gözlerden kaçmadı.

Aktris’in başrollerinden Pınar Deniz sosyal medyayı salladı! Dizide iddialı tarzı gündem oldu

Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu’nun başrollerini paylaştığı Aktris dizisi sosyal medyada gündemde.

Merakla beklenen gerilim-suç-mizah türündeki dizinin senaryosunu Hakan Bonomo kaleme alıyor.

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Yargı dizisiyle dikkat çeken isimlerden Pınar Deniz bu dizi için de iddialı bir dönüşüm geçirdi. Kısa saçlı hali ve derin bacak yırtmaçlı pozları paylaşılan Deniz sosyal medyayı salladı.

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Pınar Deniz'i görenler "Ne yapsa yakışıyor" yorumlarında bulundu.

AKTRİS OYUNCULARI

Aktris’in başrollerinde Pınar Deniz ve Uraz Kaygılaroğlu, oyuncu kadrosunda ise Tolga Tekin, Ahmet Rıfat Şungar, Şebnem Hassanisoughi, İpek Çiçek ve Serhat Kılıç gibi önemli isimler rol alıyor.

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