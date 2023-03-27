Selena Gomez gündemden düşmüyor! Bikinili poza ilk beğeni Hailey Bieber'dan geldi

Daha önce Bella Hadid'in eski sevgilisi The Weeknd ile aşk yaşayan Selena Gomez, şimdi de arkadaşı Gigi Hadid'in hem eski sevgilisi hem de çocuğunun babası Zayn Malik ile anılıyor. Bu bomba skandala imza atan Gomez sosyal medyayı sallarken bir yandan da paylaşımlarına devam ediyor.

Son olarak sarı saçlı olduğu zamanlardan seksi fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Gomez yine adından söz ettirdi.

HAİLEY BİEBER SELENA'YI BEĞENDİ

Eski sevgilisi Justin Bieber'ın eşi Hailey Bieber ile yanak yanağa pozlarıyla çok konuşulan ünlü oyuncu ve şarkıcıya da ilk beğeni bu isimden geldi.

Model Hailey kocasının eski sevgilisine hemen beğeni yaptı. Sık sık gündeme gelen ikilinin arasındaki arkadaşlık yine sosyal medyada gündem oldu.



