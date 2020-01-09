YURTHABER
  4. Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.01.2020 15:39 | Son Güncelleme

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilerin yaptıkları işle, sosyal hayatta çift yönlü bir işlevi yerine getiren belki de tek meslek erbabı olduklarını belirterek, “Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır” dedi.Başkan Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:Kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için denetleme ve uyarma görevi yapan basın çalışanları, gündeme taşıdıkları konularla İlçemizin ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedir.Bu vesileyle, çalışmalarını anlamlı ve önemli bulduğum, emeklerini göz ardı edemeyeceğimiz, gazetecilik mesleğine gönül vermiş, tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.

Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı yayımladı

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayınlayan Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, gazetecilerin yaptıkları işle, sosyal hayatta çift yönlü bir işlevi yerine getiren belki de tek meslek erbabı olduklarını belirterek, “Zor ancak, son derece önemli bir görevi fedakârca ifa eden gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve hak terazisinden sapmayan vicdanıdır” dedi.
Başkan Aktürk mesajında şu ifadelere yer verdi:
Kamu hizmetlerinin daha iyi, verimli ve etkin yürütülmesi için denetleme ve uyarma görevi yapan basın çalışanları, gündeme taşıdıkları konularla İlçemizin ve bölgemizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanda gelişmesi ve kalkınmasına önemli katkılar sağlamakta aynı zamanda vatandaşla devlet arasında köprü vazifesi görmektedir.
Bu vesileyle, çalışmalarını anlamlı ve önemli bulduğum, emeklerini göz ardı edemeyeceğimiz, gazetecilik mesleğine gönül vermiş, tüm basın mensuplarımızın “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutluyor, sağlık, afiyet ve mutluluklar diliyorum.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER25 yıl sonra barıştılar!25 yıl sonra barıştılar!
Nevşehir Basın Anıtı yarın açılıyorNevşehir Basın Anıtı yarın açılıyor
Açıkgöz, “Emektar tüm gazetecilerimize minnettarız”Açıkgöz, “Emektar tüm gazetecilerimize minnettarız”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Say’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Seyhan’da 5 komisyon raporu kabul edildi

Nevşehir Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
06:25
Sabah
07:52
Öğle
12:53
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:06

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Anadolu Eczanesi
Merkez
Melda Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kalp krizi geçiren polis hayatını kaybetti

Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

Kozaklı'dan 3 ülkeye kaz eti ihracatı

Kozaklı’da Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan 3 Kişi Tutuklandı

Kozaklı’da Fuhşa Teşvik Suçundan Aranan 3 Kişi Tutuklandı

Vali Aktaş, Kozaklı İlçesine İncelemelerde Bulundu

Vali Aktaş, Kozaklı İlçesine İncelemelerde Bulundu

En iyi fotoğraf seçildi

En iyi fotoğraf seçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.