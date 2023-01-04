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Akü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı

04.01.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir’in çeşitli ilçelerinde baz istasyonlarından çok sayıda akü çalan 3 kişi jandarma tarafından yapılan çalışma ile yakalandı.

Akü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemlerde artış gösteren GSM baz istasyonlarından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık, Edremit ve Gömeç İlçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için 4 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan çalışmada; 42 adet baz istasyonu aküsü ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışma ile 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

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