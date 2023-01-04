Akü hırsızları jandarmanın titiz çalışmaları sonucu yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, son dönemlerde artış gösteren GSM baz istasyonlarından hırsızlık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, Ayvalık, Edremit ve Gömeç İlçelerinde hırsızlık suçunu örgütlü olarak işleyen şahısların yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi için 4 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan çalışmada; 42 adet baz istasyonu aküsü ele geçirildi. Konuyla ilgili 3 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışma ile 10 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı.

