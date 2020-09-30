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AKUT Mersin Ekibinden Kızılay şehidi anısına kan bağışı

MERSİN HABERLERİ  | 30.09.2020 15:38 | Son Güncelleme

AKUT Mersin Ekibi, ’İyilik senin kanında var’ çağrısıyla düzenlediği kampanyada, Suriye’nin kuzeyinde şehit edilen Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışında bulundu.AKUT Arama Kurtarma Derneği Mersin Ekibi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi’nin desteği ve ’İyilik senin kanında var’ çağrısıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasında, Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılayı aracına teröristler tarafından El-Bab ile Çobanbey arasındaki bölgede gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 40 yaşındaki Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışında bulundu.

AKUT Mersin Ekibinden Kızılay şehidi anısına kan bağışı

AKUT Mersin Ekibi, ’İyilik senin kanında var’ çağrısıyla düzenlediği kampanyada, Suriye’nin kuzeyinde şehit edilen Türk Kızılayı personeli Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışında bulundu.
AKUT Arama Kurtarma Derneği Mersin Ekibi, Türk Kızılayı Mersin Şubesi’nin desteği ve ’İyilik senin kanında var’ çağrısıyla düzenlediği kan bağışı kampanyasında, Suriye’nin kuzeyinde görevli Türk Kızılayı aracına teröristler tarafından El-Bab ile Çobanbey arasındaki bölgede gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 40 yaşındaki Kızılay personeli Mehmet Arif Kıdıman anısına kan bağışında bulundu. Pozcu meydanında Türk Kızılayı’na ait kan bağış noktasında düzenlenen kampanyada, AKUT Mersin Ekibi gönülleri gün boyunca kan bağışında bulunurken, çevredeki vatandaşların da kan bağışında bulunması için çağrı yaptı.
Pandemi sürecinde tüm dünyada kan bağışının öneminin arttığı kritik bir süreçten geçildiğini belirten AKUT Mersin Ekip Lideri Doğan Göktekin, “Gerek pandemi süreci gerekse Türkiye’nin terörle mücadelesi sırasında oluşan kan ihtiyacının daha da arttığı bu dönemde bu ihtiyaca duyarsız kalmamız mümkün olamadı. Bu etkinliğin her 4 ayda bir tekrarlanması hususunda karar alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
"Vatandaşlara düzenli kan bağışını tavsiye ediyoruz"
Düzenli kan bağışının öneminin her geçen gün daha da arttığını ifade eden Göktekin, “Vatandaşlarımızın sadece çevrelerindeki yakınlarının ihtiyacı olduğunda kan bağışı yapmaları yerine sağlıkları el verdiği sürece düzenli kan bağışçısı olmalarını tavsiye ediyoruz. Ayrıca özellikle Covid-19’a yakalanmış ve son testleri negatif olan kişilerin özellikle plazma bağışçısı olmalarını destekliyoruz” diye konuştu.

AKUT Mersin Ekibinden Kızılay şehidi anısına kan bağışı

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