Akyaşam Yönetim Hizmetleri, Dyson Airblade teknolojisini tercih ediyor

İSTANBUL (AA) - Akyaşam Yönetim Hizmetleri AŞ’ye bağlı Akasya ve Akbatı AVM'leri, yenilediği tuvaletlerinde Dyson Airblade 9kJ teknolojisi ile ziyaretçilerine hızlı ve hijyenik el kurutma imkanı sunuyor.

Dyson'dan yapılan açıklamaya göre, marka, HEPA hava filtreli Airblade 9kJ el kurutma makineleriyle yoğun kullanıma sahip alışveriş ya da iş merkezleri tuvaletlerinde ziyaretçilere hijyenik bir el kurutma ortamı oluşturuyor. Bu kapsamda, Akyaşam Yönetim Hizmetleri AŞ’ye bağlı Akasya ve Akbatı de hızlı ve hijyenik el kurutma için Dyson Airblade teknolojisini tercih ediyor.

AVM tuvaletlerine takılan 92 adet Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesiyle kağıt kullanımını sıfıra düşüren Akasya ve Akbatı aynı zamanda enerji verimliliği sağlayarak almaya hak kazandığı, dünya genelinde 25 ülkede benimsenen, bina çevresel değerlendirme sistemi olan BREEAM sertifikasıyla da uyum sağladı.

700’ün üzerinde prototip ardından üç seneden uzun süren çalışmalar sonunda ortaya çıkan Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesi, 10 saniyelik hızlı kurutma performansıyla bugüne kadarki en hızlı ve sessiz Dyson Airblade el kurutma makinesi olarak tasarlandı.

Dyson’ın kullandığı motor ve Air Flow teknolojisi, Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesinin diğer sıcak hava kurutuculara göre Ekonomik Mod’da yüzde 87 daha az enerji kullanmasını sağlıyor. Aynı zamanda kağıt havlulara göre de adet başına yüzde 85 daha az karbondioksit emisyonu üretiyor.

Dakikada 75 bin devir sayısıyla dönen Dyson dijital motor V4’le güçlendirilen Dyson Airblade 9kJ, 2 adet 0.45mm kavisli açıklığıyla deliklerden 624km/saat hızla hava akımı çıkarıyor ve ellerin yüzeyini takip ederek suyu daha kısa sürede kurutuyor.

Dyson dijital motoru V4, saniyede 23 litre havanın yer değiştirmesini sağlayarak Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesinin ellerinizi 10 saniye içinde hızlı bir şekilde kurutmasına imkan sunuyor.

Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesi kurutma başına 9.1 kilojul enerji kullanıyor, bu da Ekonomik modda çalıştırıldığında yılda sadece 325 TL maliyet oluşturuyor.

Makine, havayı harekete geçirmek için ellerinizi algılayan uçuş süresi sensörlerini kullanıyor.

Polar astarlı cam lifi bir HEPA filtreyle tuvalet havasından çıkan partiküllerin yüzde 99,95'ini yakalayan makine, ellerinizi kurutmak için temiz hava kullanıyor.

Dyson’ın bu zamana kadarki en sessiz el kurutma makinesi olan Airblade 9kJ, hava akışı motordan geçerken gürültüyü azaltan, açık hücreli köpük ve delikli disklerden yapılmış susturuculara sahip.

Gürültüyü azaltmak için makinedeki hava akış yollarını yeniden tasarlayan Dyson, daha doğrudan hale getirerek çıkan sesi azalttı.

Dyson dijital motor V4'ün motor gövdesi, gürültülü türbülansı azaltarak, motordaki hava akış yollarını düzenliyor.

Motor gürültüyü daha da azaltmak için silikon kauçuk üzerine monte edilmiştir ve özel olarak tasarlanmış açık hücreli köpük susturucular, motora giren ve çıkan havadaki titreşimleri emiyor.

Dyson Airblade 9kJ el kurutma makinesi, ofislerden alışveriş merkezlerine, restoranlardan halka açık alanlara, parklardan okullara, hastanelere ve otellere kadar her türlü ticari veya umumi tuvalete uyacak şekilde tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akyaşam Yönetim Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Levent Çanakçılı, küresel çapta yaşanılan salgının çalışma şeklini, hijyen yaklaşımını ve tutumu temelden değiştirdiğini belirtti.

Çanakçılı, şunları kaydetti:

"Ziyaretçilerimiz artık her şeye daha az dokunmak ve temas etmek istiyor. Ziyaretçilerimizin sağlığı ve hijyeni bizim en önemli önceliklerimiz arasında yer alıyor. Kağıt havlulara ilişkin çevresel kaygılar olmadan, elleri hızlı, hijyenik ve temassız bir şekilde kurutmanın yoluna Dyson teknolojisi sayesinde sahip olduk. Ürün, bizim enerji verimliliği konusundaki hassasiyetlerimizi tam olarak karşılıyor, aynı zamanda ziyaretçilerimizden performans ve tasarımıyla ilgili de olumlu dönüşler alıyoruz."

