YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sakarya
  4. Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü

Akyazı’da baca yangını büyümeden söndürüldü

SAKARYA HABERLERİ  | 28.02.2020 23:09 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.Yangın, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesinde bulunan bir evin bacasında çıktı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir evin baca kısmında çıkan yangın söndürüldü.
Yangın, Akyazı ilçesi Topağaç Mahallesinde bulunan bir evin bacasında çıktı. Edinilen bilgilere göre, C.K’ya ait evin baca kısmında yangın çıktı. Yangın sonrasında dumanlar evi sardı. Bacadan çıkan yangına ev halkı ve mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla müdahale ederek söndürdü. SAKTİM Akyazı İtfaiye ekipleri 2 söndürme aracıyla olay yerine kısa sürede gelerek söndürme ve kontrol işlemeleri yaptı.
Bacadan çıkan yangında evde kısmı hasar meydana geldi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!Aç kalan köpekler bir anda saldırdı!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sakarya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
06:03
Sabah
07:27
Öğle
13:16
İkindi
16:22
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Sakarya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Acaroğlu Eczanesi
Merkez
Huzur Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Yenikent
Subaşı Eczanesi
Merkez
Türkdoğdu Eczanesi
Akyazi
Değirmentepe Eczanesi
Arifiye
Zeynep Eczanesi
Ferizli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Asırlık kuru kahveci üç nesle ekmek kapısı oldu

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

Kuzuluk İhlas Kaplıca Evlerinde kar keyfi

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Sakarya'da öğrencilerden Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

Minik Zeynep, kaybolan kedisini her yerde arıyor

İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri Yeni Hastaneyi İnceledi

İl Sağlık Müdürlüğü Yöneticileri Yeni Hastaneyi İnceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.