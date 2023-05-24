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Akyurt Belediyesi’nin çiftçilere desteği devam ediyor

24.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akyurt Belediyesi, vatandaşlara domates ve biber fidesi dağıttı.

Akyurt Belediyesi’nin çiftçilere desteği devam ediyor

Fide dağıtım törenine 28. Dönem AK Parti Ankara Milletvekili Adayı Dr. Abdulvahap Şahin, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, AK Parti Akyurt İlçe Başkanı Murat Yıldırım, MHP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Gül, BBP Akyurt İlçe Başkanı Mustafa Tüfekçi, AK Parti Yönetim Kurulu üyeleri, Meclis üyeleri, Akyurt Tarım ve Orman İlçe Müdürü Beşir Sungur, Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal ve çiftçiler katıldı.

Belediye Başkanı Hilal Ayık, programda yaptığı konuşmada çiftçilere yapılan desteklerden bahsederek, “Küçük çaplı bir çalışma olarak başlattığımız fide desteği çığ gibi büyüdü. Bildiğiniz gibi Büyükşehir Belediyesi, yapılmayan su indirimini bahane ederek tarımsal ve kırsal destekleri durdurmuştu. Onlar durdurduysa biz destek veririz dedik ve arılı kovan, tohum ve sebze fidesi desteği yaptık. Mazot, nohut ve damızlık koç desteği verdik. Artarak devam eden ve üretimin her alanını kapsayan kırsal kalkınma modelini ilçemizde geliştiriyoruz. İnşallah bu yılki fidelerin verimi bol olur. Toplayan herkese de şifa olur” ifadelerini kullandı.

Akyurtlu vatandaşlar ve çiftçiler, hibe destekleri için Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık’a teşekkür etti.

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