Al Ahli, Belhanda için Galatasaray'a bir teklif daha yapacak!

Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ahli, geçtiğimiz günlerde Younes Belhanda için Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Trabzonspor maçında gördüğü kırmızı kartla gözden düşen Faslı yıldız için 6 milyon Euro'yu gözden çıkaran Al Ahli'nin teklifi artıracağı öğrenildi.

8 MİLYON EURO'DA ISRARCI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de Belhanda'nın ayrılmasına sıcak baktığı ve transfere onay verdiği öğrenildi. Bu hafta iki taraf bir kez daha masaya oturacak. Cimbom 8 milyon Euro istiyor.

ARAP BASINI DA YAZDI

Arap basınında da Younes Belhanda'nın Al Ahli ile görüştüğünü ve transferin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. BAE'de transfer 2 Ekim'de sona eriyor.

5 MAÇTA 2 ASİSTLE OYNADI

Belhanda'nın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 28 yaşındaki Faslı yıldız, bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla 5 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

(Sabah)

