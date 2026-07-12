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Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu transferi! Opsiyonu belli oldu

Galatasaray, Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu transferini bitirme noktasına geldi. Fransız yıldızın sözleşmesindeki satın alma opsiyonu belli oldu.

Galatasaray'dan Lesley Ugochukwu transferi! Opsiyonu belli oldu
Emre Şen
Lesley Ugochukwu

Lesley Ugochukwu

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Burnley
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Yeni sezon kadro planlamasını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, uzun süredir arayışta olduğu ön libero mevkisi için aradığı ismi İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılı yönetim, Burnley forması giyen 22 yaşındaki yetenekli orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'nun transferini resmiyete dökme aşamasına getirdi. Ünlü spor muhabiri Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre, sarı-kırmızılılar ile genç oyuncu arasındaki son pürüzler giderildi ve Fransız futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sözleşmeye imza atması bekleniyor.

KİRALAMA BEDELİ VE OPSİYON MİKTARI NETLEŞTİ

Galatasaray dan Lesley Ugochukwu transferi! Opsiyonu belli oldu 1

Nijerya asıllı Fransız futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray'ın ödeyeceği maliyetin detayları da gün yüzüne çıktı. Sarı-kırmızılıların, İngiliz ekibi Burnley tarafından talep edilen 6.4 milyon Euro'luk kiralama bedelini kabul ettiği öğrenildi. İki kulüp arasında yapılan anlaşmaya göre, genç ön liberonun şarta bağlı satın alma opsiyonu ise 23.4 milyon Euro olarak karara bağlandı.

SÖZLEŞMEDEKİ 25 MAÇ KRİTERİ VE GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray dan Lesley Ugochukwu transferi! Opsiyonu belli oldu 2

Transfer görüşmelerinde tarafların uzlaştığı satın alma opsiyonunun devreye girmesi için zorunlu bir kriter bulunuyor. Sözleşmede yer alan o maddeye göre Lesley Ugochukwu, yeni sezonda Galatasaray formasıyla 25 resmi maça çıkması halinde 23.4 milyon Euro'luk opsiyon otomatik olarak aktifleşecek. İngiltere temposuna alışkın olan başarılı orta saha, geride bıraktığımız sezonda Burnley formasıyla 35 Premier Lig müsabakasında boy göstermiş ve takımına 3 gol, 2 asistlik bir skor katkısı sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Lesley Ugochukwu
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