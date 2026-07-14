Al-Ahli'den Kerem Aktürkoğlu için ikinci hamle!

Trendyol Süper Lig’de yeni sezon öncesi transfer operasyonlarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli yıldız Kerem Aktürkoğlu için sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Ahli, başarılı kanat oyuncusunu kadrosuna katmak adına sarı-lacivertli kulübün kapısını bir kez daha çaldı.

AL-AHLİ TEKLİF YÜKSELTTİ: 30+5 MİLYON EURO

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Suudi temsilcisi, transferi bitirmek için finansal şartları zorluyor. Al-Ahli, sarı-lacivertli kulübe 30 milyon Euro garanti bonservis bedeli ve 5 milyon Euro şarta bağlı bonuslar içeren, toplamda 35 milyon Euro değerinde yeni bir resmi teklif paketi sundu. Arap kulübünün, menajerler vasıtasıyla transferi tamamlamak için yoğun bir pres uyguladığı belirtildi.

YENİ BABA OLAN KEREM'İN ÖNCELİĞİ İSTANBUL

Arap dünyasından gelen bu astronomik ilgiye rağmen, oyuncu cephesinde öncelikler oldukça farklı. Kısa bir süre önce baba olma sevinci yaşayan 27 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu'nun, ailesiyle birlikte İstanbul'daki kurulu düzenini bozmaya sıcak bakmadığı öğrenildi. Gelecek planlamasını öncelikle Türkiye'de kalmak üzerine kuran deneyimli futbolcunun, Suudi Arabistan'dan gelen bu cazip tekliflere şimdilik oldukça mesafeli yaklaştığı ifade edildi.

FENERBAHÇE YÖNETİMİ TALEBİNİ 45 MİLYON EURO'YA ÇEKTİ

Transfer sürecinde Fenerbahçe yönetiminin duruşu da netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yerli rotasyonunu doğrudan etkileyen 10+4 yabancı kuralı sebebiyle kaliteli yerli oyuncularını elden çıkarmak istemeyen sarı-lacivertliler, pazarlık masasında elini güçlü tutuyor. Yönetimin, Kerem Aktürkoğlu'nun olası bir ayrılığı durumunda kulüp menfaatlerini korumak adına bonservis beklentisini net 45 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.