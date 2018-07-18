Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine bomba bir iddia düştü... Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için resmen düğmeye bastığı belirtildi. Al Hilal'in hem yönetim hem de Fransız yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.
DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
İddialara göre Suudi kulübü 3 milyon Euro'su bonus olmak üzere tam 21 milyon Euro'yu gözden çıkardı. UEFA kıskacındaki Galatasaray yönetimi teklife çok sıcak bakıyor.
FATİH TERİM DE ONAYI VERDİ
Fatih Terim'in de yeni transferlere bütçe oluşturacak olmasından dolayı Gomis'in satışına onay verdiği öne sürülüyor. Transfer konusundaki son sözü, Al Hilal kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Fransız yıldız verecek.
6-7 MİLYON EURO İSTİYOR
Bu sezon 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacak olan Gomis'in 6-7 milyon Euro civarında bir para istediği belirtiliyor. Eğer yıldız futbolcu da Al Hilal'le anlaşırsa transferin gerçekleşeceği öğrenildi. (TAKVİM)
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