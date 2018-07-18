SPOR

Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

GALATASARAY HABERLERİ  | 18.07.2018 10:49 | Son Güncelleme

İddialara göre Suudi kulübü 3 milyon Euro’su bonus olmak üzere tam 21 milyon Euro’yu gözden çıkardı... UEFA kıskacındaki yönetim teklife çok sıcak bakıyor. Son karar Gomis’in...

Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

Transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray'ın gündemine bomba bir iddia düştü... Suudi Arabistan'dan Al Hilal'in Bafetimbi Gomis için resmen düğmeye bastığı belirtildi. Al Hilal'in hem yönetim hem de Fransız yıldızla temasa geçtiği ifade edildi.

DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

İddialara göre Suudi kulübü 3 milyon Euro'su bonus olmak üzere tam 21 milyon Euro'yu gözden çıkardı. UEFA kıskacındaki Galatasaray yönetimi teklife çok sıcak bakıyor.

FATİH TERİM DE ONAYI VERDİ

Fatih Terim'in de yeni transferlere bütçe oluşturacak olmasından dolayı Gomis'in satışına onay verdiği öne sürülüyor. Transfer konusundaki son sözü, Al Hilal kulübü ile pazarlıklarını sürdüren Fransız yıldız verecek.

6-7 MİLYON EURO İSTİYOR

Bu sezon 3 milyon 350 bin Euro garanti ücret alacak olan Gomis'in 6-7 milyon Euro civarında bir para istediği belirtiliyor. Eğer yıldız futbolcu da Al Hilal'le anlaşırsa transferin gerçekleşeceği öğrenildi. (TAKVİM)

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)
Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig gomis Galatasaray al hilal

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Adnan Oktar örgütüyle ilgili skandal Zekeriya Öz detayı!

Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

Bedelli askerlikten faydalanacak futbolcular

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

Dünya Kupası'nda sahaya girenlerden biri manken çıktı!

West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

West Ham United, Beşiktaş'a Vida için teklif yaptı

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Nemanja Bjelica ilk olarak Fenerbahçe ile görüşme yapacak

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

Al Hilal, Bafetimbi Gomis için Galatasaray'la temasta

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)

Galatasaray - PSV maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (GS - PSV maçı şifresiz veren kanallar)

Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

Ahmet Çakar'ın Muğdat Çelik için söyledikleri sosyal medyada büyük tepki çekti!

Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

Al Hilal'nin Bafetimbi Gomis transferi için Galatasaray'la görüşmeye başladığı iddia edildi!

Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

Galatasaray Yusuf Yazıcı haberlerini yalanladı!

Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı

Jason Denayer, Manchester City'nin kamp kadrosunda yer aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.