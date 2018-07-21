Al Hilal'in Beşiktaş'tan Negredo ile ilgilendiği iddia edildi!

Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş'in kalıp-gitmesi konusunda fikir anlaşmazlığına düştüğü Alvaro Negredo konusunda Körfez ülkeleri arasında küçük çaplı bir savaş çıktı.

Xavi'nin, Katar'ın Al Sadd takımına istediği İspanyol golcü Negredo için bu kez de Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımının devrede olduğu iddia edildi.

Al Hilal'in daha önce de Gomis'i istediği konuşulmuştu.

(Fotomaç)

