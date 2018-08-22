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Al Hilal Kulübü, Galatasaray'dan Gomis'in transferi için İstanbul'a geldi

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatssaray'ın golcüsü Bafetimbi Gomis için sıcakla gelişmeler var. Al Hilal yetkililerinin Gomis için İstanbul'a geldiği ve Galatasaray'la masaya oturarak transferi bitireceği belirtildi.

Al Hilal Kulübü, Galatasaray'dan Gomis'in transferi için İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Fransız yıldız Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takımdan ayrılacak mı? Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Bafetimbi Gomis için İstanbul'da...

Bip Spor'un haberine göre Fransız yıldızı yıllık 8 milyon Euro'ya karşılığında büyük ölçüde ikna eden Suudi Arabistan takımı kısa bir süre içierisinde Galatasaray'la masaya oturacak.

Four Seasons Otel'de Al Hilal'in temsilcileri ile pazarlık masasına oturacak olan Galatasaray'a önerilecek bonservis bedelinin 7 milyon Euro olduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan'da 23 Ağustos Perşembe günü bitecek transfer dönemi nedeniyle Galatasaray ile Al Hilal arasında anlaşma sağlanamazsa, Suudi Arabistan kulübü Beşiktaş'ın kapısını çalarak Alvaro Negredo'ya teklif yapacak.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Bafetimbi Gomis al hilal

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