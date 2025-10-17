Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, Al Faiha deplasmanına konuk olurken, yeni teknik direktör Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri şaşkınlık yarattı.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde heyecan dorukta! Al Ittihad, ligin 5. haftasında Al Faiha'ya konuk oluyor. Ancak maç öncesi Al Ittihad cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Portekizli teknik direktör Sergio Conceicao, takımın başına geçtikten sonra ilk ciddi sınavında önemli bir karar alarak üç yabancı oyuncusunu kadro dışı bıraktı. Cezayirli orta saha oyuncusu Houssam Aouar, Arnavut sol bek Mario Mitaj ve Sırp stoper Jan-Carlo Simic, Al Faiha karşısında forma giyemeyecek.

Bu kararın ardında yatan sebepler merak konusu oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Aouar'ın kadroya alınmamasının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak Mitaj ve Simic'in milli takımlarıyla Dünya Kupası 2026 elemelerinde mücadele ettikten sonra Cidde'ye geç gelmeleri ve yorgun olmaları nedeniyle dinlendirildikleri belirtiliyor. Conceicao'nun bu oyuncuları riske atmak istemediği ve olası sakatlıkların önüne geçmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Al Ittihad, son dönemde yaşadığı teknik direktör değişikliğiyle sarsılmış durumda. Takımın başına getirilen Conceicao, kısa sürede takımı toparlamaya ve galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Ancak bu zorlu deplasman maçı öncesinde yapılan kadro dışı bırakma kararları, takımın moralini nasıl etkileyecek, merakla bekleniyor. Al Ittihad'ın hedefi, Al Faiha deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden zirve yarışına ortak olmak. Ancak bu hedefi gerçekleştirmek için Conceicao'nun taktiksel hamleleri ve oyuncu tercihleri büyük önem taşıyacak.

Al Ittihad'da yaşanan bu sürpriz gelişmeler, Al Faiha maçını daha da önemli hale getiriyor. Conceicao'nun kadro tercihleri ve taktiksel yaklaşımı, maçın sonucunu doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Al Ittihad'ın bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp dönemeyeceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.