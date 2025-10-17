SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol

Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...

Al Ittihad'ın yeni teknik direktörü Sergio Conceicao, Al Faiha maçı öncesinde Cezayirli Houssam Aouar, Arnavut Mario Mitaj ve Sırp Jan-Carlo Simic'i kadroya almadı. Bu sürpriz karar, takımın stratejisi ve oyuncuların performansı hakkında soru işaretleri yarattı.

Al Ittihad'da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı...
Mario Mitaj

Mario Mitaj

ARN Arnavutluk
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Al-Ittihad Jeddah
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Suudi Arabistan Ligi'nde Al Ittihad, Al Faiha deplasmanına konuk olurken, yeni teknik direktör Sergio Conceicao'nun kadro tercihleri şaşkınlık yarattı.

Suudi Arabistan Profesyonel Ligi'nde heyecan dorukta! Al Ittihad, ligin 5. haftasında Al Faiha'ya konuk oluyor. Ancak maç öncesi Al Ittihad cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşandı. Portekizli teknik direktör Sergio Conceicao, takımın başına geçtikten sonra ilk ciddi sınavında önemli bir karar alarak üç yabancı oyuncusunu kadro dışı bıraktı. Cezayirli orta saha oyuncusu Houssam Aouar, Arnavut sol bek Mario Mitaj ve Sırp stoper Jan-Carlo Simic, Al Faiha karşısında forma giyemeyecek.

Al Ittihad da şok kararlar! Conceicao üç oyuncuyu kadro dışı bıraktı... 1

Bu kararın ardında yatan sebepler merak konusu oldu. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Aouar'ın kadroya alınmamasının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak Mitaj ve Simic'in milli takımlarıyla Dünya Kupası 2026 elemelerinde mücadele ettikten sonra Cidde'ye geç gelmeleri ve yorgun olmaları nedeniyle dinlendirildikleri belirtiliyor. Conceicao'nun bu oyuncuları riske atmak istemediği ve olası sakatlıkların önüne geçmeyi hedeflediği düşünülüyor.

Al Ittihad, son dönemde yaşadığı teknik direktör değişikliğiyle sarsılmış durumda. Takımın başına getirilen Conceicao, kısa sürede takımı toparlamaya ve galibiyet serisi yakalamaya çalışacak. Ancak bu zorlu deplasman maçı öncesinde yapılan kadro dışı bırakma kararları, takımın moralini nasıl etkileyecek, merakla bekleniyor. Al Ittihad'ın hedefi, Al Faiha deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden zirve yarışına ortak olmak. Ancak bu hedefi gerçekleştirmek için Conceicao'nun taktiksel hamleleri ve oyuncu tercihleri büyük önem taşıyacak.

Al Ittihad'da yaşanan bu sürpriz gelişmeler, Al Faiha maçını daha da önemli hale getiriyor. Conceicao'nun kadro tercihleri ve taktiksel yaklaşımı, maçın sonucunu doğrudan etkileyecek gibi görünüyor. Al Ittihad'ın bu zorlu deplasmandan galibiyetle dönüp dönemeyeceği, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş yanıt! Wilfried Zaha'dan eski takım arkadaşına flaş yanıt!
Dusan Tadic'den BAE Pro Ligi'ne damga! Resmen coştuDusan Tadic'den BAE Pro Ligi'ne damga! Resmen coştu
Anahtar Kelimeler:
Kadro dışı Sergio Conceicao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Türk vatandaşlarının kişisel verileri böyle satılıyor! Üyelik sadece 600 TL…

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Flaş iddia! CHP'li bir belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Sadettin Saran'dan Samandıra'ya bir hamle daha! 4 isimle daha yollar ayrıldı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Abonelere özel paylaşımlar yapmaya başladı! Kazancı dudak uçuklattı

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Çeyrek altın 10 bin TL'yi geçti! En sert yükseliş olunca 'yastıkaltı' bozuldu

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

Hurda Araç Teşviki için uzman isim tarih verdi!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.