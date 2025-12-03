Beşiktaş'ta Rafa Silva kararı! Trabzonspor maçı için beklenmedik tahmin

Süper Lig ekilerinden Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Portekizli oyuncu daha önce takımda mutsuz olduğunu ve form agiymek istediğini belirtse de gelinen süreçte istediği izni alamayan oyuncu siyah beyazlı takımla tekrar maçlara çıkabilir.

MORALİ YÜKSEK! TAKIMA GİREBİLİR...

Türkiye gazetesinin özel haberine göre; Haftayı antrenmanlarla geçiren Portekizli oyuncunun bu çalışmalarda oldukça istekli göründüğü belirtilirken, Rafa Silva’nın tesislerde bazı takım arkadaşlarıyla sohbetler ettiği ve moralinin yükseldiği öğrenildi. Bel ağrısı şikayetlerini hafifleten oyuncunun, önümüzdeki günlerde toplu idmana katılma ihtimali gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN DA İSTİYOR!

Haberin detaylarında teknik direktör Sergen Yalçın'ın son basın toplantısında belirttiği gibi oyuncuya kapı tamamen kapanmış değil. Rafa Silva’nın antrenmanlara düzenli olarak dönüş yapması hâlinde, tecrübeli teknik adamın onu yeniden maç kadrosuna dahil etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Yalçın'ın 2 hafta sonra oynanacak Trbazonspor maçında yıldız isme süre verebileceği gelen bilgiler arasında.

RAFA SILVA TARAFI YALANLADI

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldıza yakın bir isim, Record gazetesine yaptığı açıklamada böyle bir görüşmenin olmadığını söyledi. Öte yandan Beşiktaş cephesi, böyle bir görüşmeyi somut olarak ispatlayacak durumda olması halinde, FIFA'ya başvuracak.