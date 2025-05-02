Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, dünya Ronaldo'yu konuştu! Portekizli yıldız maçın ardından sahanın ortasında kendisiyle tartıştı

Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşı karşıya geldi.
Al Nassr mücadeleyi 3-2 kaybederken, AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş oldu. Maçın son düdüğünün ardından sahadan ayrılmayan Ronaldo'nun saha içindeki hareketleri büyük dikkat çekti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahanın ortasında kendi kendine konuştuğu görülen Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu. Tribün çekimi olan video kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı ve çok konuşuldu.
Ronaldo, Asya Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından kendisiyle tartıştı. pic.twitter.com/c5ZpkTdu1X— Mynet Spor (@mynetspor) May 2, 2025
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