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Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, dünya Ronaldo'yu konuştu! Portekizli yıldız maçın ardından sahanın ortasında kendisiyle tartıştı

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Al Nassr'ın AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon temsilcisi Kawasaki Frontale'ye elenmesinin ardından sahanın ortasında kendisiyle tartıştı. O anlar kısa sürede dünyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Al Nassr Asya Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, dünya Ronaldo'yu konuştu! Portekizli yıldız maçın ardından sahanın ortasında kendisiyle tartıştı
Berker İşleyen
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 40 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Al Nassr
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Kariyerini Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo AFC Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Japon temsilcisi Kawasaki Frontale ile karşı karşıya geldi.

Al Nassr mücadeleyi 3-2 kaybederken, AFC Şampiyonlar Ligi'ne veda etmiş oldu. Maçın son düdüğünün ardından sahadan ayrılmayan Ronaldo'nun saha içindeki hareketleri büyük dikkat çekti.

HAREKETLERİ İLE GÜNDEM OLDU

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Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte sahanın ortasında kendi kendine konuştuğu görülen Cristiano Ronaldo, ilginç hareketlerde bulundu. Tribün çekimi olan video kısa süre içinde sosyal medyada binlerce etkileşim aldı ve çok konuşuldu.

İŞTE O ANLAR...

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Cristiano Ronaldo Al Nassr FC son dakika al nassr ronaldo
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