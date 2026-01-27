Al-Nassr Başkanı Al-Majed'den Talisca ve Duran'a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik"

Fenerbahçe'de takımın yıldız oyuncularından Anderson Talisca ve Jhon Duran için flaş açıklamalar geldi. Yıldız isimlerin eski Başkanları Al-Majed iki ismi de yerden yere vurdu ve katıldığı bir panelde söyledikleriyle olay oldu.

"TALISCA'NIN DAVRANIŞLARI İYİ DEĞİLDİ..."

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında konuşan Al-Majed "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi.

İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

JHON DURAN İÇİN FLAŞ İFADELER! "AYRILMASIYLA ADETA BAYRAM ETTİK"

Katıldığı programda Jhon Duran hakkında gelen soruya da cevap veren Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" dedi.

SÖZLEŞMELERİ 5 AY İÇİNDE BİTİYOR...

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Al-Nassr'dan ayrılmasının ardından 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim ise Talisca ile sözleşme uzatmayı düşünürken, sözleşmesinde maaşından fedakarlık etmesini istiyor. Talisca bu sezon 19 maçta 11 gol 2 asist yaptı.

Öte yandan sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen Jhon Duran ise takıma kiralık olarak katıldı ve sezon sonunda kulübüne tekrar dönmesi bekleniyor. Yıldız ismin kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma bedeli bulunmuyor. Jhon Duran'ın 21 maçta 5 gol ve 3 asist yaparak takımına katkı verdi.