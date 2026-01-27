SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Al-Nassr Başkanı Al-Majed'den Talisca ve Duran'a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik"

Fenerbahçe'nin yüksek maaşlarla Suudi Arabistan'dan transfer ettiği Anderson Talisca ve Jhon Duran için esk kulübü Al Nassr'ın Başkanı Abdullah Al-Majed, şok ifadeler kullandı. Katıldığı bir programda konuşan Al-Majed her iki ismi de eleştirirken, “ayrılmasıyla bayram ettik” ifadeleri sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Al-Nassr Başkanı Al-Majed'den Talisca ve Duran'a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik"
Burak Kavuncu
Jhon Duran

Jhon Duran

KOL Kolombiya
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe'de takımın yıldız oyuncularından Anderson Talisca ve Jhon Duran için flaş açıklamalar geldi. Yıldız isimlerin eski Başkanları Al-Majed iki ismi de yerden yere vurdu ve katıldığı bir panelde söyledikleriyle olay oldu.

"TALISCA'NIN DAVRANIŞLARI İYİ DEĞİLDİ..."

Al-Nassr Başkanı Al-Majed den Talisca ve Duran a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik" 1

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca için Thamania kanalının Socrates adlı podcast programında konuşan Al-Majed "Talisca ile yollarımızı ayırmaya karar verdik çünkü saha içine odaklanamıyordu. Davranışları iyi değildi.

Al-Nassr Başkanı Al-Majed den Talisca ve Duran a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik" 2

İki temel sorunu vardı: sakatlıklar ve oyun tarzı. Rakibe baskı yapmıyordu. Cristiano Ronaldo'nun varlığı onun için tehdit oldu. Rakibe baskı yapmayan bir oyuncuya güvenemezsiniz" ifadelerini kullandı.

JHON DURAN İÇİN FLAŞ İFADELER! "AYRILMASIYLA ADETA BAYRAM ETTİK"

Al-Nassr Başkanı Al-Majed den Talisca ve Duran a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik" 3

Katıldığı programda Jhon Duran hakkında gelen soruya da cevap veren Al-Majed, "Davranışları profesyonellikten uzaktı. Kulüpten izin almadan başka bir kulüple görüşmeye gitti. Kalsaydı çok sert önlemler alacaktık ve ciddi sorunlar yaşayacaktık. Ayrılmasıyla adeta bayram ettik" dedi.

SÖZLEŞMELERİ 5 AY İÇİNDE BİTİYOR...

Al-Nassr Başkanı Al-Majed den Talisca ve Duran a zehir zemberek sözler! "Bayram Ettik" 4

Fenerbahçe, Anderson Talisca ile Al-Nassr'dan ayrılmasının ardından 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek. Sarı-lacivertli yönetim ise Talisca ile sözleşme uzatmayı düşünürken, sözleşmesinde maaşından fedakarlık etmesini istiyor. Talisca bu sezon 19 maçta 11 gol 2 asist yaptı.

Öte yandan sezon başında Suudi Arabistan'dan gelen Jhon Duran ise takıma kiralık olarak katıldı ve sezon sonunda kulübüne tekrar dönmesi bekleniyor. Yıldız ismin kiralık sözleşmesinde herhangi bir satın alma bedeli bulunmuyor. Jhon Duran'ın 21 maçta 5 gol ve 3 asist yaparak takımına katkı verdi.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray Icardi için karar verildi! Sözleşme tek şarta bağlı...Galatasaray Icardi için karar verildi! Sözleşme tek şarta bağlı...
Beşiktaş'ta kaptan patladı! Orkun Kökçü'den olay yaratan "susuyorum" çıkışıBeşiktaş'ta kaptan patladı! Orkun Kökçü'den olay yaratan "susuyorum" çıkışı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Anderson Talisca Al Nassr FC son dakika açıklama fenerbahçe Jhon Duran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip öldürmüştü! "Tehdit edip ilişkiye girmek istedi"

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

ABD İran'a mı saldıracak? CENTCOM'dan dikkat çeken paylaşım! Orta Doğu'ya konuşlandı

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) ikas Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

Ünlü oyuncu yoğun bakımdaydı! Üzen haber

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

'En son 50 yıl önce olmuştu' İslam Memiş bu yılın asıl yıldızını açıkladı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.