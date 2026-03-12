Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyor

Brezilya Serie A ekiplerinden Atlético Mineiro, Fenerbahçe’nin tecrübeli orta sahası Fred için transfer girişimlerini hızlandırdı.

RTI Esporte’nin aktardığı bilgilere göre, Atlético-MG’nin Futboldan Sorumlu Strateji Direktörü Paulo Bracks, 33 yaşındaki futbolcuyu bir sonraki transfer döneminde kadroya katmak için temaslarını sürdürüyor.

O DA SICAK BAKIYOR

Fred’in, Paulo Bracks ile gerçekleştirdiği görüşmede Atlético Mineiro’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncu için talep ettiği bonservis bedeli 12 milyon Euro olarak açıklandı. Sarı-Lacivertli kulüpte yıllık 5.1 milyon Euro kazanan Fred, bu sezon 37 maçta 1 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Deneyimli oyuncu, sadece Atlético-MG’nin ilgisini çekmiyor; Corinthians, Cruzeiro ve Internacional da Fred’i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddeden yıldız futbolcunun önümüzdeki dönem alacağı karar merak konusu.