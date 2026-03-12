SPOR

Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyor

Fenerbahçe’de bu sezon 37 maçta 1 gol ve 3 asistle oynayan Fred, Brezilya Serie A ekiplerinin radarında. Atletico Mineiro başta olmak üzere Corinthians, Cruzeiro ve Internacional, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe Fred'in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyor
Cevdet Berker İşleyen
Fred

Fred

BRE Brezilya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Brezilya Serie A ekiplerinden Atlético Mineiro, Fenerbahçe’nin tecrübeli orta sahası Fred için transfer girişimlerini hızlandırdı.

RTI Esporte’nin aktardığı bilgilere göre, Atlético-MG’nin Futboldan Sorumlu Strateji Direktörü Paulo Bracks, 33 yaşındaki futbolcuyu bir sonraki transfer döneminde kadroya katmak için temaslarını sürdürüyor.

O DA SICAK BAKIYOR

Fenerbahçe Fred in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyor 1

Fred’in, Paulo Bracks ile gerçekleştirdiği görüşmede Atlético Mineiro’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

BONSERVİSİ BELİRLENDİ

Öte yandan Fenerbahçe’nin Brezilyalı oyuncu için talep ettiği bonservis bedeli 12 milyon Euro olarak açıklandı. Sarı-Lacivertli kulüpte yıllık 5.1 milyon Euro kazanan Fred, bu sezon 37 maçta 1 gol ve 3 asist ile takımına katkı sağladı.

BİRÇOK KULÜP PEŞİNDE

Fenerbahçe Fred in bonservisini belirledi! O da ayrılmak istiyor 3

Deneyimli oyuncu, sadece Atlético-MG’nin ilgisini çekmiyor; Corinthians, Cruzeiro ve Internacional da Fred’i kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Daha önce Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri reddeden yıldız futbolcunun önümüzdeki dönem alacağı karar merak konusu.

