Al Nassr'da Aboubakar depremi

Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle mali yükümlülükleri yerine getiremediği için Asya Şampiyonlar Ligi'nden men edilen Al Nassr'da yaprak dökümü sürüyor...

Takımın en çok kazanan isimlerinden Anderson Talisca ile yolları ayırmayı planlayan Suudi ekibinde şimdi de Vincent Aboubakar topun ağzında...

Suudi Arabistan basınından Akhbaar'ın haberine göre, Al Nassr yönetimi önümüzdeki ara transfer döneminde Aboubakar ile yolları ayırma kararı aldı.

YERİNE UYGUN MALİYETLİ FORVET ALINACAK

Al Nassr'ın, Kamerunlu golcünün yerine daha uygun maliyetli bir forveti kadrosuna katacağı belirtildi.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Al Nassr'da kulüp CEO'su ile birlikte teknik direktör Pedro Emanuel'in de görevine son verilmişti.

