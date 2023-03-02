Al Sancak dizisi bu akşam var mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman? TRT1'in iddialı yapımında sular durulmuyor

Al Sancak dizisi ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. TRT1'de yayınlanan dizi izleyicilerden geçer not almayı başardı. Deprem nedeniyle ara verilen dizinin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölüm tarihi araştırılıyor. Peki Al Sancak dizisi bu akşam var mı? Al Sancak yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Al Sancak dizisi bu akşam TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Dizi, yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkacak. Al Sancak dizisi saat 20.00'de başlayacak.
Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde tek başına kalırken, Nadia ise Ali’nin ailesiyle tanışıyor. Ali Yüzbaşı içinde bulunduğu cendereden nasıl kurtulacak? Paraşütü açılmayan Ali Yüzbaşı düşman bölgesinde yalnız başına kalmıştır. İçine düştüğü bilinmez durumdan nasıl kurtulacaktır? Pençe Timi, Ali Yüzbaşı’ya yardıma gidebilecek midir? Füze rampasına operasyon gerçekleştiren Pençe Timi’ni Novak’ın hangarında bekleyen sürpriz tehlike nedir? Nadia, Pençe Timi’ne yardım mı edecek? Türk Akımı’na füze saldırısını planlayan Mithat’ın sahadaki piyonu Novak, sığındığı hangardan füze rampasını çıkarmak için harekete geçecektir.
Onu durdurup bu tehlikeli harekâtı engellemek isteyen Yüzbaşı Ali’yi ve Pençe Timi’ni burada bekleyen sürpriz tehlike ne olacaktır? Nadia düşecekleri durumdan kurtulmaları için onlara nasıl yardım edecektir? Nadia, ailenin içine giriyor Nadia’nın, Ali’nin kardeşi Sedef’le yakınlaşması Ali’yi rahatsız etmektedir. Bir de bu durumun üzerine kardeşi Savcı Sedef’in de Mithat Sargon’un davasına bakacak olması işleri daha da karmaşık bir hale getirecektir. Nadia’nın büyük bir sürpriz ile Muazzez’in evine akşam yemeğine gelmesi ise işleri daha da karışık hale sokacaktır. Bu durum Ali’yi nasıl etkileyecektir? Düşman cephesi hamlelerini yapıyor Mithat, Nadia’yı tuzağa düşürmek için gözden çıkardığı Travor’u nasıl kullanacaktır? Füzenin yerini öğrenmek için büyük bir mücadeleye giren Ali ile Nadia’yı yol ayrımına götüren sebep ne olacaktır.
06:43 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı
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10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
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19:00 Ana Haber
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20:00 Al Sancak
00:15 Yürek Çıkmazı
01:55 Adını Sen Koy
03:40 Yunus Emre