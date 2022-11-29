Al Sancak dizisi uyarlama mı? Al Sancak dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Uğur Güneş ve Gülsim Ali başrolde...

Al Sancak dizisinde Uğur Güneş ve Gülsim Ali başrolde olacak. Dizide, vatansever askerlerin hikayeleri işlenecek. Tanıtımıyla merak uyandıran dizi hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Al Sancak dizisinin yönetmenliğini Can Emre üstleniyor. Peki Al Sancak dizisi uyarlama mı? Al Sancak dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

AL SANCAK DİZİSİ UYARLAMA MI?

Dizi hakkında detayların ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

AL SANCAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Al Sancak dizisinde terörle mücadele konusu işlenecek. Askerlerin vatanseverliğinin işleneceği Al Sancak dizisinin fragmanında şu sözler yer alıyor:

“Birileri var… Yaşatmak için yaşayan, toprağı vatan eden birileri… Birileri var şehadet için düşmana meydan okuyan korkusuzca ileriye atılan birileri… Vatanı namusu bilen, biri giderse biri gelir diyen, azgın dalgaları dize getiren birileri var…

Bayrağa kanını veren, cennete evvelce giden nice gizli kahramanlar var… Ülkesinin geleceğini düşünen, yılmadan yıkılmadan gece gündüz savaşanlar var… Birileri var barışın güvercini, savaşınsa kartalı olan birileri var… Birileri var mazluma merhamet eden, bozuk dünya düzenine adalet getiren birileri var.”

AL SANCAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Uğur Güneş

Gülsim Ali İhsan

İdris Nebi Taşkan

Ahmet Yenilmez

Esra Bilgiç

Emre Dinler

