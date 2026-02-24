Taşacak Bu Deniz fragmanı heyecan yarattı: Eleni ölüyor mu?

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragmanıyla dikkat çekti.

Son bölümde Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozdu. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime bindi.



Frenleri tutmayan pikapla kaza yapan Eleni ve Fadime yürekleri ağıza getirdi.

Eleni'nin hastanede yattığı Fadime'ninse iyi olduğu fragmanda görüldü. Ancak Eleni'nin durumu ciddiydi. Eleni'nin kalbi durunca seyirci 'Ölecek mi?' sorusunun yanıtı merak etti.

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragmanı izleyenleri üzdü. "Gözyaşlarım seldur", "Eleni iyi olsun", "Ah Eleni" yorumları da fragmana geldi.