Taşacak Bu Deniz fragmanı heyecan yarattı: Eleni ölüyor mu?

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yine büyük ses getirdi. Fragmanda Eleni’nin kalbi duruyor. Heyecan yaratan fragman sonrası Eleni'ye ne olacağı merak edildi.

Taşacak Bu Deniz fragmanı heyecan yarattı: Eleni ölüyor mu?

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragmanıyla dikkat çekti.

Son bölümde Eyüphan, tehlikeli bir plan yaparak İso’nun pikabının frenlerini bozdu. Ancak o pikaba İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime bindi.

Frenleri tutmayan pikapla kaza yapan Eleni ve Fadime yürekleri ağıza getirdi.
Frenleri tutmayan pikapla kaza yapan Eleni ve Fadime yürekleri ağıza getirdi.

Taşacak Bu Deniz fragmanı heyecan yarattı: Eleni ölüyor mu? 2

Eleni'nin hastanede yattığı Fadime'ninse iyi olduğu fragmanda görüldü. Ancak Eleni'nin durumu ciddiydi. Eleni'nin kalbi durunca seyirci 'Ölecek mi?' sorusunun yanıtı merak etti.

Taşacak Bu Deniz fragmanı heyecan yarattı: Eleni ölüyor mu? 3

Taşacak Bu Deniz 20. bölüm 2. fragmanı izleyenleri üzdü. "Gözyaşlarım seldur", "Eleni iyi olsun", "Ah Eleni" yorumları da fragmana geldi.

Taşacak Bu Deniz
