Kızılcık Şerbeti 127. bölüm 2. fragman herkesi şaşırttı! ''Elini bile sürmemişti''

Show Tv'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti bu hafta 127. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Her sahnesiyle heyecan yaşatacak olan fenomen diziye Başak'ın hamilelik haberi damga vuruyor.

Öznur Yaslı İkier

Cuma akşamlarına damga vuran Kızılcık Şerbeti dizisi bu hafta 127. bölümle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde Kıvılcım ve Ömer’in en zor anları sahne alırken Başak'ın hamilelik haberi ise herkesi şaşırtacak.

KIZILCIK ŞERBETİ 127. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yeni bölüm tanıtımında Kıvılcım ve Ömer’in en zor anlarında yanlarında olan Salkım’ın annelik üzerine söyledikleri yüreklere dokunuyor. Ömer ve Kıvılcım için en büyük sınav, kendi evlatları gibi gördükleri Kemal’i ailesine teslim etmek oluyor.

Duygu dolu anların ardından Asil’in kanalına gelen gizemli kadının kim olduğu merak konusu olurken, bu durum Elif ile arasının açılmasına neden oluyor. Nilay ise hayatına yeni birini alma konusunda suçluluk duygusu yaşarken, en büyük desteği Nursema’dan görüyor.

Tanıtıma damga vuran anlardan biri de Tuncay’ın Başak’ın hamile olduğunu açıklaması oluyor. Yayınlanacak yeni bölümde Fatih’in vereceği tepki şimdiden büyük merak uyandırıyor.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanındaki hamilelik haberine sosyal medyada yorum yağdı. Dizi takipçileri; 'Fatih elini bile sürmemişti', 'Önceki bölümlerde çiftlikteki at olan Başak'ın konusu geçmişti, muhtemelen at olan "Başak" hamile'' gibi yorumlar yaptılar.

Kızılcık Şerbeti
