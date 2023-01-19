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Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

19.01.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir Zamanlar Çukurova ve Kanunsuz Topraklar dizilerinden sonra Al Sancak dizisi ekrana dönen yakışıklı oyuncu Uğur Güneş'in kameralar ardındaki yaşamı merak uyandırdı. Şimdilerde Gülsim Ali ile partner olan Uğur Güneş'in eski aşkı da çok ünlü çıktı.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Güneş'in eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Ankara'da doğup büyüyen Uğur Güneş, 2011 yılında rol aldığı Yeniden Başla dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Urfalıyam Ezelden, Diriliş Ertuğrul, Seddülbahir 32 Saat ve İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı yıldızın, dizideki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Sessizliğini koruyamayan Altınbilek, ''Uğur sadece arkadaşım'' diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Uğur Güneş'in bir dönem meslektaşı Selen Seyven ile beraber olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Genco, Doktorlar, Leyla ile Mecnun, Kocamın Ailesi ve O Hayat Benim gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Selen Seyven, yaklaşık 4 yıldır televizyon ekranlarında yer almıyor.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Bir dönem dizi ve filmlerin aranan yüzü olan Selen Seyven, uyuşturucu kullanmak suçundan yargılanmıştı.

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!


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