Al Sancak dizisinin yıldızı Uğur Güneş'in eski sevgilisi kendisinden de ünlü çıktı!

Al Sancak dizisinde Piyade Yüzbaşı Ali Banazlı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Uğur Güneş'in eski aşkını görenler şaşıp kaldı.

Ankara'da doğup büyüyen Uğur Güneş, 2011 yılında rol aldığı Yeniden Başla dizisiyle oyunculuğa adım attı. Ardından Urfalıyam Ezelden, Diriliş Ertuğrul, Seddülbahir 32 Saat ve İsimsizler gibi yapımlarda rol aldı.

Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan yakışıklı yıldızın, dizideki rol arkadaşı Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Sessizliğini koruyamayan Altınbilek, ''Uğur sadece arkadaşım'' diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu.

Uğur Güneş'in bir dönem meslektaşı Selen Seyven ile beraber olduğunu duyanlar şaştı kaldı.

Genco, Doktorlar, Leyla ile Mecnun, Kocamın Ailesi ve O Hayat Benim gibi projelerde izleyici karşısına çıkan Selen Seyven, yaklaşık 4 yıldır televizyon ekranlarında yer almıyor.

Bir dönem dizi ve filmlerin aranan yüzü olan Selen Seyven, uyuşturucu kullanmak suçundan yargılanmıştı.



