Al Sancak Fatih Gühan Kimdir, kaç yaşında ve nereli? Al Sancak'ın Süleyman'ı Fatih Gühan'ın rol aldığı diziler

Fath Gühan, TRT1'in iddialı yapımı Al Sancak dizisinde 'Süleyman Özer' rolüne hayat veriyor. Bozdağ Film imzalı, Al Sancak dizisi 19 Ocak Cuma günü ilk bölümüyle ekrana geldi. Aksiyon, askeri ve dram türündeki Al Sancak dizisi oyuncularından Fatih Gühan dizide dikkat çeken oyunculardan biri oldu. Oyuncu Fatih Gühan'ın yaşı, memleketi, ınstagram hesabı ve rol aldığı diziler sorgulanmaya başladı. İşte Fatih Gühan hakkındaki detaylar...

FATİH GÜHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Fatih Gühan kimdir? Fatih Gühan 8 Haziran 1993 tarihinde dünyaya gelmiştir. Uşak doğumlu olan oyuncu yaşamını İstanbul’da sürdürmektedir. Günümüzde 29 yaşındadır. Kariyerine Erdem Ergüney menajerliğinde devam etmektedir. 1.87 cm boyundaki oyuncu 80 kg ağırlığındadır.

Daha önce Kapan, Beni Bırakma, gibi yapımlarda rol almıştır. Eğitimini Süleyman Demirel Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünde tamamlamıştır. Instagram'da 'fatih_guhan' kullanıcı ismiyle paylaşımlarına devam etmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sinema Filmi:

2018:Kapan – Kadir – Seyid Çolak – Zürafa Film

TV:

2018: Beni Bırakma – Bora – Focus Film – Atv

2017: Beni Affet – Cihan – Focus Film – Star Tv

Tiyatro:

2017: Makine – Hacı Bey – Müşerref Öztürk Çetindoğan – S.D.Ü Sahne Sanatları

2017: Açık Denizde – Şişman – Mustafa Kayabaşı – Piyatro Sanat

2016: Leonce ile Lena – Valerio – Mustafa Kayabaşı – S.D.Ü Sahne Sanatları

2016: Derdin Ne? – Anlatıcı – Mustafa Kayabaşı – Piyatro Sanat

2016: Ayı – Uşak – Mustafa Kayabaşı – Piyatro Sanat

